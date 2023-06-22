Игрок "Актобе" Арман Кенесов по-прежнему близок к уходу из западно-казахстанского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, знакомого с ситуацией, казахстанский полузащитник так или иначе покинет "Актобе" этим летом. При этом, помимо "Астаны", Кенесовым интересуется зарубежный клуб.
Ранее Айдын Кожахмет сообщил, что в контракте игрока сборной Казахстана есть пункт, позволяющий ему уйти. Позже пресс-служба "Актобе" выступила с опровержением о том, что хавбек уже покинул расположение клуба. В свою очередь главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян заявил, что не знает, как обстоит ситуация с трансфером Кенесова в столичный клуб.
22-летний Кенесов выступает за "Актобе" с прошлого года. В нынешнем чемпионате страны он провел 12 матчей за "красно-белых" и забил 5 голов. В его карьере также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск".