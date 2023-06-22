Игрок "Актобе" Арман Кенесов по-прежнему близок к уходу из западно-казахстанского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, знакомого с ситуацией, казахстанский полузащитник так или иначе покинет "Актобе" этим летом. При этом, помимо "Астаны", Кенесовым интересуется зарубежный клуб.

Ранее Айдын Кожахмет сообщил, что в контракте игрока сборной Казахстана есть пункт, позволяющий ему уйти. Позже пресс-служба "Актобе" выступила с опровержением о том, что хавбек уже покинул расположение клуба. В свою очередь главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян заявил, что не знает, как обстоит ситуация с трансфером Кенесова в столичный клуб.

22-летний Кенесов выступает за "Актобе" с прошлого года. В нынешнем чемпионате страны он провел 12 матчей за "красно-белых" и забил 5 голов. В его карьере также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →