Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Переход в "Астану"? В "Актобе" сделали заявление о полузащитнике сборной Казахстана

Переход в "Астану"? В "Актобе" сделали заявление о полузащитнике сборной Казахстана
©ФК "Актобе"

В ФК "Актобе" выступили с заявлением о ситуации с полузащитником клуба и сборной Казахстана Арманом Кенесовым относительно его ухода из команды. сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о том, что руководство "Астаны" пока не подтвердило информацию о переходе полузащитника.

"Опровержение неверной информации. В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что полузащитник "Актобе" Арман Кенесов покинул расположение клуба.

Футбольный клуб "Актобе" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Кенесов накануне прилетел с национальной сборной из Северной Ирландии и в настоящее время тренируется с красно-белыми.

Призываем болельщиков и представителей СМИ обращать внимание на официальную информацию и быть далекими от сообщений, несущих вред имиджу клуба", - сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Кенесов выступает за "Актобе" с прошлого года. В нынешнем чемпионате страны он провел 12 матчей за "красно-белых" и забил пять голов. В его карьере также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Актобе ФК КПЛ Кенесов Арман

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:36
КПЛ
©ФК "Актобе" Переход в "Астану"? В "Актобе" сделали заявление о полузащитнике сборной Казахстана
Сегодня , 13:23
КПЛ
©КФФ Игрок сборной Казахстана переходит в "Астану": что известно на данный момент
Вчера , 22:30
КПЛ
©instagram.com/mackybagnack3/ Воспитанник "Барселоны" обратился к российскому клубу после возвращения в "Кайрат"
17 июня, 22:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" Жоао Пауло помог "Кайрату" обыграть "Жетысу"
17 июня, 20:30
КПЛ
©ФК "Астана" Футболист "Астаны" забил гол за сборную в матче отбора на Евро-2024
16 июня, 12:00
КПЛ
©ФК "Тобол" Вратарь "Тобола" может сменить чемпионат Казахстана на РПЛ
15 июня, 20:01
КПЛ
©ФК "Астана" Не оправдал надежд? Кабананга может покинуть клуб КПЛ
15 июня, 18:43
КПЛ
©ФК "Кайрат" Вернется в РПЛ? Российский защитник сделал заявление о своем будущем в "Кайрате"
15 июня, 14:44
КПЛ
©ФК "Кайрат"/"Зенит" "Кайрат" проведет матч с "Зенитом". Подробности
14 июня, 15:16
КПЛ
©instagram.com/mackybagnack3 "Кайрат" сделал заявление по двум игрокам
14 июня, 12:33
КПЛ
©instagram.com/vitor_pernambuco Казахстанский клуб объявил об уходе своего лучшего бомбардира
14 июня, 07:57
КПЛ
©ФК "Актобе" Стали не нужны сборной. Кому из казахстанских футболистов следует сменить клуб?
13 июня, 15:30
КПЛ
©ФК "Актобе" "Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере
13 июня, 14:30
КПЛ
©КФФ "Конкуренция с Зуевым? Это хорошо". Самородов - о новичке сборной Казахстана и матче с Сан-Марино
12 июня, 19:31
КПЛ
©КФФ Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ
12 июня, 17:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Появилась информация о будущем экс-защитника сборной России в "Кайрате"
12 июня, 17:26
КПЛ
©ФК "Кайрат" Защитник "Кайрата" вызван в сборную Израиля
12 июня, 14:10
КПЛ
©fkborac.net Экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины получил предложение от казахстанских клубов
10 июня, 12:44
КПЛ
©instagram.com/jpaullo Жоао Пауло обратился к болельщикам "Кайрата"
9 июня, 22:23
КПЛ
©instagram.com/vitor_pernambuco Бразильского футболиста из казахстанского клуба отправляют в Европу
9 июня, 16:46
КПЛ
©ФК "Актобе" Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?
8 июня, 23:59
КПЛ
©ФК "Аксу" Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист неожиданно завершил карьеру
8 июня, 10:28
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" объявил об уходе узбекского бомбардира
7 июня, 17:48
КПЛ
©КФФ "У меня была злость, но он меня понял". Почему Адиев так доверяет Оразову в сборной Казахстана
7 июня, 16:14
КПЛ
©ФК "Пари НН" В "Кайрате" сделали заявление о будущем своего легионера после провала в российском клубе
7 июня, 14:05
КПЛ
©ФК "Актобе" Критика от Карповича и потерянное место в сборной Казахстана. Что происходит с "Казахским Бензема" в "Актобе"
7 июня, 13:45
КПЛ
©ФК "Актобе" Это не шутки. Фанаты "Кайрата" и "Актобе" встретятся на турнире по ММА
7 июня, 11:31
КПЛ
©ФК "Астана" Появился рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана
7 июня, 08:45
КПЛ
©КФФ Самый титулованный футболист Казахстана остался без клуба
6 июня, 16:27
КПЛ
©ФК "Пари НН" Аренду защитника "Кайрата" в российский клуб назвали провалом

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus