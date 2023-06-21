Переход в "Астану"? В "Актобе" сделали заявление о полузащитнике сборной Казахстана

В ФК "Актобе" выступили с заявлением о ситуации с полузащитником клуба и сборной Казахстана Арманом Кенесовым относительно его ухода из команды. сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о том, что руководство "Астаны" пока не подтвердило информацию о переходе полузащитника.

"Опровержение неверной информации. В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что полузащитник "Актобе" Арман Кенесов покинул расположение клуба. Футбольный клуб "Актобе" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Кенесов накануне прилетел с национальной сборной из Северной Ирландии и в настоящее время тренируется с красно-белыми. Призываем болельщиков и представителей СМИ обращать внимание на официальную информацию и быть далекими от сообщений, несущих вред имиджу клуба", - сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Кенесов выступает за "Актобе" с прошлого года. В нынешнем чемпионате страны он провел 12 матчей за "красно-белых" и забил пять голов. В его карьере также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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