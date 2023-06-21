В "Астане" прокомментировали трансферы игроков сборной Казахстана из "Актобе" и "Тобола"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался на тему возможных переходов в столичный клуб двух игроков сборной Казахстана - Армана Кенесова и Александра Марочкина.

"Кенесов интересный футболист, но честно говоря, я не в курсе. Я не сторонник обсуждать слухи. По Марочкину могу подтвердить, что "Астана" в нем заинтересована, это правда, но пока не более того. Думаю, он интересен не только нам.

В целом, мы бы хотели усилить одну-две позиции перед стартом Лиги чемпионов. Но вопрос финансирования самый главный сейчас. Сложно что-то прогнозировать, поскольку рынок сейчас таков, что за хорошего футболиста надо много платить", - заявил Григорий Константинович.