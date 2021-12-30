Получил травму и "сдулся". Как лучший бомбардир КПЛ-2020 проиграл конкуренцию Вагнеру Лаву

©ФК "Кайрат"
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По слухам форвард "Кайрата" Жоао Пауло  в текущее межсезонье может покинуть команду. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как бразилец провел полсезона в алматинском клубе.

Бразильский нападающий, способный действовать на нескольких позициях в атаке, присоединился к "Кайрату" в начале июля. Жоао, игравший до этого в "Ордабасы", был призван укрепить нападение "желто-черных". Шымкентский клуб потерял своего лучшего игрока по причине финансовых трудностей.

В прошедшем сезоне легионер в составе "Ордабасы" отличился восемь раз и сделал три ассиста. Его статистика за шымкентцев весьма красноречива - 15 голов и шесть результативных передач в КПЛ-2019 и 12 мячей, пять голевых пасов и звание лучшего бомбардира в КПЛ-2020.

Впрочем, повторить нечто близкое в "Кайрате" ему не удалось. Очевидно, что виной тому послужила травма, полученная в кубковом матче в конце июля. Два с небольшим месяца Жоао восстанавливался и не смог выйти на прежние кондиции.

К тому же с приходом Курбана Бердыева в "Кайрате" поменялась тактическая схема, а это создало дополнительные трудности для адаптации легионера. В итоге на счету Жоао 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал один ассист. Бразилец так и не смог занять место в атаке алматинского клуба и вытеснить Вагнера Лава.

Показательный момент произошел в поединке заключительного тура групповой стадии Лиги конференций против кипрской "Омонии". Бразилец мог принести "Кайрату" победу, но не смог переиграть с пенальти вратаря соперников.

Вероятно, что 33-летний игрок если не в кризисе, то близок к этому. Возможно, должен перезагрузить карьеру. Сделает ли это он в "Кайрате" или в другом клубе, пока сказать трудно - сейчас не самое насыщенное время в плане новостей и конкретики в межсезонье. Алматинцы вовсе сейчас самый закрытый клуб. Они не комментируют никакую информацию относительно себя.

По неофициальным данным, "Кайрат" готов отпустить Жоао за небольшую компенсацию. Контракт с ним рассчитан до конца 2022 года. Сейчас его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

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КПЛ Кайрат ФК Ордабасы ФК Кубок РК по футболу Лига чемпионов Пауло Жоао Бразилия Лав Вагнер Бердыев Курбан Алматы


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