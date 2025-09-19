КПЛ
Сегодня 21:01

Победным камбэком и удалением завершился матч "Тобол" - "Астана" в КПЛ

Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©

Костанайский "Тобол" уступил столичной "Астане" в перенесённом матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. "Астана" дважды сумела отыграться по ходу игры, а победный мяч был забит под занавес матча, обеспечив команде три очка.

У "Тобола" голы забили Ислам Чесноков (2-я минута) и Ахмед Эль-Мессауди (34-я, с пенальти). При этом у костанайцев на 37-й минуте был удалён Асхат Тагыберген. В составе "Астаны" дубль оформил Марин Томасов (6-я, 90+1-я), а также отличился Джеффри Чинеду (45+3-я).

"Астана" набрала 50 очков и вышла на первое место турнирной таблицы, а "Тобол" идёт третьим, имея в активе 44 балла.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 23 15 5 3 58-25 50
2 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

