Димаш Тулегенов

Стали известны имена всех футболистов, заявленных "Астаной" на новый сезон КПЛ. Одним из новичков клуба стал 32-летний казахстанский игрок Марк Гурман, которого так не хотели видеть в стане столичных местные болельщики. Корреспондент Vesti.kz рассказал об альтернативных вариантах на эту позицию, от которых в Нур-Султане ранее отказались.

Есть много причин, из-за которых фанаты "сине-желтых" крайне негативно относятся к этому подписанию. Во-первых, Гурман никогда не демонстрировал игры высокого класса, но зато часто становился автором грубых результативных ошибок. Во-вторых, была неприятная ситуация, которую помнят болельщики столичных, когда супруга Марка назвала победу "Астаны" над "Кайратом" "позорной". Это случилось еще несколько лет назад, когда футболист защищал цвета алматинской команды. Третья, и самая главная причина, – отец Марка – Михаил Гурман, который является директором клуба. Очевидно, что футбольная общественность не считает за совпадение то, что Марк неожиданно стал нужен "Астане".

Перед началом этого сезона у тренерского штаба Андрея Тихонова были альтернативные варианты, но в клубе предпочли довериться Гурману. Изначально многие болельщики верили в то, что футболист присоединился к команде лишь для поддержания формы. Но во время товарищеской встречи с "Балтикой", когда Марк вывел резервный состав столичных с капитанской повязкой, стало понятно, что все не просто так. В той же игре оборонец стал виновником назначения пенальти в ворота "Астаны".

Одним из других вариантов был Евгений Постников. Защитник, уже вошедший в историю клуба, имел действующий контракт с "Астаной", но оказался не нужен тренеру. Не так давно в клубе объявили о расставании с футболистом, которому в апреле исполнится 35 лет.

Другим вариантом был 22-летний Талгат Кусяпов, который последний сезон провел на правах аренды в "Окжетпесе". На сборах в Турции его пробовали в качестве центрального защитника, но основная его позиция находится в обороне слева. Он также принял участие в вышеупомянутом спарринге с "Балтикой", но в конечном итоге был отдан в аренду в родной "Каспий". Вместе с ним в Актау отправился нападающий Рамазан Каримов.

Другим игроком, который мог бы стать запасным защитником, является 20-летний Самат Мажит. В январе клуб объявил, что воспитанник присоединится к основному составу на первых сборах в Нур-Султане. Мажит действительно участвовал в тренировочном процессе, но не был приглашен на второй УТС в Турцию. Позже в клубе дали понять, что не рассчитывают на него, поэтому футболист, забивавший загребскому "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА в 2018 году, перебрался в другой столичный коллектив - СДЮСШОР №8, где уже играет целый ряд воспитанников "Астаны".

Таким образом, можно сделать вывод, что "Астана" вполне могла избежать варианта с подписанием Марка, если говорить со спортивной точки зрения. Но в итоге получилось так, что Гурман будет выступать за столичный клуб, и не совсем понятно, каким образом отношение болельщиков к нему может измениться в лучшую сторону.

В предыдущем сезоне Марк сыграл в 17 матчах КПЛ за "Кайсар", отметившись голевой передачей и тремя желтыми карточками. Ранее 32-летний футболист, также умеющий действовать в опорной зоне полузащиты, уже выступал за "Астану". В активе Гурмана 25 матчей за национальную сборную Казахстана.

Отметим, что на этой неделе "Астана" начнет новый сезон - клуб ждут матчи в рамках Суперкубка Казахстана.

Фото: ФК "Астана"©️