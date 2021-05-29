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Основной защитник "Каспия", экс-игрок сборной России и не только. Кто подошел бы "Астане" на замену Арояну?

Выделили еще пару игроков из КПЛ.

Основной защитник "Каспия", экс-игрок сборной России и не только. Кто подошел бы "Астане" на замену Арояну?
Илья Кутепов. Фото: ФК "Спартак Москва"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Армянский защитник "Астаны" Вараздат Ароян уже был объявлен новичком клуба испанской Ла Лиги "Кадиса". Это значит, что столичная команда, лидирующая в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана, в столь важный отрезок сезона останется без лидера оборонительных редутов. Корреспондент Vesti.kz перечислил нескольких футболистов из других клубов, которые могли бы закрыть позицию, оставленную Арояном. 

Вараздат, который присоединился к "Астане" лишь в феврале этого года, очень быстро освоился в коллективе. С первых же контрольных игр на сборах он выделялся своим рвением и желанием приносить пользу. Это дало результат и в чемпионате. Кто знает, сколько сейчас было бы очков, не играй Ароян в тех матчах, в которых он принял участие. 

Теперь в центре защиты "Астаны" остается лишь Жарко Томашевич. Черногорец очень силен и является качественным игроком для казахстанского чемпионата, вместе с Арояном они прекрасно дополняли друг друга. Но теперь большой вопрос: кто будет играть в паре с Жарко?

Кажется, что возвращать Луку Шимуновича из полузащиты в оборону Андрей Тихонов не станет. Хорват уже окончательно обосновался в центре поля, является игроком старта. Даже когда Ароян вынужденно пропускал игры, то в центр защиты спускался не Шимунович, а Абзал Бейсебеков, который показывает себя в полузащите очень и очень ярко.

Но одно дело, когда приходится ставить капитана в защиту на один-два матча, и совсем другое, если это делать на постоянной основе. Бейсебеков, как все помнят, чаще играл в защите на фланге. Да и результативность игрока в текущем сезоне громко намекает на то, что позиция центрального хавбека - самая оптимальная для него.

Выход один. Если команда хочет сохранить за собой статус лидера, завоевать чемпионство, а еще неплохо проявить себя в еврокубках, то нужен новый игрок на место Вараздата. Но много ли вариантов у "Астаны"?

"Астане" мог бы подойти нигерийский оборонец "Тараза" Фейт Фрайдей Обилор. В этом сезоне он является безусловным игроком старта в составе жамбыльцев. На его счету также два гола. Стилистически он отличается от Арояна, но индивидуально 30-летний Обилор надежен и физический силен. Он может одинаково полезно действовать как в схеме с тремя центральными защитниками, так и с двумя. 

Обилору вряд ли понадобилось бы много времени на адаптацию. Ну а что касается "Тараза", то команда классно начала чемпионат, но в последний месяц серьезно забуксовала. Переход в "Астану" на освободившееся место был бы очень заманчивым для Фейта, но многое здесь зависит от его нынешней команды и интересов самого столичного клуба. 

Другим вариантом мог бы стать 28-летний украинский защитник "Каспия" Тарас Бондаренко. Он может сыграть при необходимости и слева, и в опорной зоне. Но в основном действует в центре обороны.

В этом сезоне на его счету, помимо надежной игре в защите, - два ассиста. Тарас отлично вписывается в игровую модель тренера актаусцев Срджана Благоевича, поэтому вряд ли на берегу Каспийского моря собираются расставаться со своим самым дорогостоящим игроком. Его рыночная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

Эффективной заменой стал бы и Алибек Касым из "Кызыл-Жара". В этом сезоне оборонец-бомбардир наколотил уже пять мячей, забив при этом и в ворота "Астаны". В ближайшие недели он может дебютировать в составе сборной Казахстана

Но вот этот переход менее вероятен. 23-летний защитник является воспитанником "Кайрата", поэтому есть большие сомнения относительно его возможного перехода в стан "Астаны". Но если же Алибек не будет интересен в Алматы, а еще у него появится возможность перейти в более статусный клуб с чемпионскими амбициями и почти что гарантированным местом в старте, то тогда он сможет призадуматься всерьез.

Еще одним вариантом можно назвать Илью Кутепова из московского "Спартака". Зимой его хотел видеть в "Астане" Тихонов, но защитник решил не перебираться в чемпионат Казахстана, пока имел шансы войти в состав сборной России на Евро-2020. Но 27-летний игрок в сборную так и не попал, а в "Спартаке" играл только тогда, когда выбывали из строя основные защитники. 

Теперь, когда у Кутепова нет особых амбиций относительно международных турниров, он мог бы и вернуться к варианту с "Астаной". В "Спартаке", вероятнее всего, на Илью рассчитывать не собираются, как и в других топовых командах РПЛ. А что лучше - играть в середняке России или амбициозном клубе КПЛ с возможностью зацепиться за еврокубки? На этот вопрос большинство футболистов ответит по-разному, многих заинтересовал бы второй вариант. Тем более после того, как из этой команды прямиком в Ла Лигу отправился другой защитник, пусть даже и повлияли его выступления за сборную.

Тихонов и его связь со "Спартаком" может сделать этот трансфер реальностью. Если представить все четыре варианта, то Кутепов выглядит наиболее статусным. Это опытный игрок, но при этом еще не столь возрастной. Он обладает высоким уровнем для КПЛ и у него за спиной игры в еврокубках. Плюс ко всему он не будет считаться в Казахстане легионером, а в отношениях с тренером проблем возникнуть не должно.

Как все будет - узнаем уже в ближайшие месяцы. Трансферное окно в КПЛ будет открыто с 13 июля до 10 августа. 

Напомним, ранее стали известны детали перехода Арояна в "Кадис".

Фото: ФК "Астана" (1,3), ФК "Тараз" (2), ФК "Кызыл-Жар" (4), ФК "Спартак Москва" (5)©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Армения Ла Лига Тихонов Андрей Тараз ФК Каспий Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу Кайрат ФК Сборная России по футболу Спартак Москва Евро-2020 Премьер-лига России

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