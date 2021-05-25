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Стали известны сроки летнего трансферного окна КПЛ-2021

Оно продлится 28 дней.

Стали известны сроки летнего трансферного окна КПЛ-2021
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В Olimpbet-чемпионате Казахстана по футболу определились сроки летнего трансферного окна, сообщает meta-ratings.kz

Это будет второй регистрационный период сезона-2021. Он откроется 13 июля и продлится 28 дней. Закроется трансферное окно 10 августа. ​ ​

Напомним, что в прошлом году второй регистрационный период продолжался 21 день. Одна неделя по согласованию с ФИФА условно была перенесена на весеннее трансферное окно 2021 года и была бы активирована в случае, если в 2020 календарном году не было бы возможности официально завершить внутренние соревнования.

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КПЛ-2021 Астана ФК Тобол ФК Кайрат ФК Акжайык ФК Каспий Тараз ФК Атырау ФК Пираты Кызыл-Жар СК Ордабасы ФК Туран ФК Актобе ФК Шахтер ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Футбольные трансферы Футбольные трансферы

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