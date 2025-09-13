"Ордабасы" предрекли поражение в домашнем матче КПЛ

Спортивный комментатор Нурали Алтынбек поделился своим мнением по матчу 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Ордабасы" и "Женисом". Встреча состоится сегодня, 13 сентября, сообщают Vesti.kz.

Он считает, что команде из Астаны по силам увезти три очка из Шымкента.

"Ближе к концу сезона астанчане перешли на третью космическую скорость и оказались выше шымкентцев в таблице. Доминация "Жениса" абсолютно закономерна: команда Демченко демонстрирует увлекательный и разнообразный футбол, а вот игроки Мартина так и не разобрались, как добывать результат. Потерянный соперник станет лакомым кусочком для "Жениса", и вряд ли первое за четыре месяца поражение столичной команды в КПЛ случится в Шымкенте. Ожидаю, что астанчане выиграют и увеличат отрыв в турнирной таблице", - цитирует его слова Kffleague.kz.



Ранее стало известно, что "Женис" может остаться без главного тренера.

Будет новый лидер? Прямая трансляция четырёх матчей КПЛ