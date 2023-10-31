"Ордабасы" наказали после исторического чемпионства

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:43
©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" был оштрафован за поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча 25-го тура КПЛ с карагандинским "Шахтером", сообщают Vesti.kz.

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся активными болельщиками команды ФК "Ордабасы" (17 сектор) в использовании пиротехники зажжении дымовой шашки в количестве 25-30 на 72-75-ой минуте. В перерыве матча с сектора болельщиков (сектор 9) был запущен дрон, летавший над трибунами на протяжении порядка 1,5-2 минуты, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Ордабасы", наложить штраф в размере 500 МРП. ФК "Ордабасы", оплатить штраф до 27 ноября 2023 года включительно", - говорится в заявлении на сайте КФФ.

Добавим, что именно в этой матче "Ордабасы" оформил первое в своей истории чемпионство в КПЛ.

Сохранят Тагыбергена и отпустят игрока сборной Узбекистана? Кто останется в "Ордабасы" после чемпионства

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Ордабасы ФК КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:43
КПЛ
"Ордабасы" наказали после исторического чемпионства
Сегодня , 12:10
КПЛ
Впервые за 16 лет! Кто станет последним новичком КПЛ-2024
Сегодня , 11:50
КПЛ
Магомед Адиев нашел себе новую работу вместо сборной Казахстана
Сегодня , 07:46
КПЛ
Никаких групп ЛЧ и возвращение в ЛЕ. Что будет в новом сезоне еврокубков и кто представит Казахстан?
Вчера , 20:02
КПЛ
Воспитанники "Кайрата" и форвард "Кайсара". Кем Адиев обновил сборную Казахстана
Вчера , 15:56
КПЛ
Лучший бомбардир КПЛ-2023 сделал эмоциональное заявление
Вчера , 14:33
КПЛ
Стало известно будущее Карповича в "Актобе"
29 октября, 21:23
КПЛ
Определилась все призеры чемпионата Казахстана по футболу
29 октября, 20:48
КПЛ
Видеообзор ничьей в матче "Шахтер" - "Астана"
29 октября, 20:10
КПЛ
Видеообзор матча "Актобе" - "Жетысу"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»