"Ордабасы" наказали после исторического чемпионства

Шымкентский "Ордабасы" был оштрафован за поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча 25-го тура КПЛ с карагандинским "Шахтером", сообщают Vesti.kz.

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся активными болельщиками команды ФК "Ордабасы" (17 сектор) в использовании пиротехники зажжении дымовой шашки в количестве 25-30 на 72-75-ой минуте. В перерыве матча с сектора болельщиков (сектор 9) был запущен дрон, летавший над трибунами на протяжении порядка 1,5-2 минуты, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Ордабасы", наложить штраф в размере 500 МРП. ФК "Ордабасы", оплатить штраф до 27 ноября 2023 года включительно", - говорится в заявлении на сайте КФФ.

Добавим, что именно в этой матче "Ордабасы" оформил первое в своей истории чемпионство в КПЛ.

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