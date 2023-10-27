Сохранят Тагыбергена и отпустят игрока сборной Узбекистана? Кто останется в "Ордабасы" после чемпионства

"Ордабасы" после чемпионского сезона ожидают определенные изменения в составе. По информации Vesti.kz клуб отпустит некоторых футболистов резерва и предложит новые контракты лидерам.
Пожалуй, главный актив "Ордабасы" на данный момент - это игроки сборной Казахстана. Сергей Малый, Бекхан Шайзада, Асхат Тагыберген и Бауыржан Исламхан, их контракты будут продлены. Кроме того, крепки позиции у Еркебулана Тунгышбаева и Всеволода Садовского. Также есть определенность в будущем у двух украинских легионеров - Артема Беседина и Евгения Макаренко. Летом они подписывали контракты на полтора года, поэтому если их трансферы не выкупят, они останутся в Шымкенте.
В то же время, более предпочтительные варианты будут искать игроки ротации "Ордабасы". Быть в чемпионской команде это хорошо, но играть тоже надо. Так рассуждают Акмаль Бахтияров, Владислав Васильев и Айбар Жаксылыков. Помимо них, есть вероятность ухода нападающего сборной Узбекистана Бобира Абдихоликова.
Напомним, что в этом году "Ордабасы" впервые в истории завоевал чемпионский титул в Казахстане, опередив "Астану" и "Актобе". В следующем году команда Александра Седнева выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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