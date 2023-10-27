Сохранят Тагыбергена и отпустят игрока сборной Узбекистана? Кто останется в "Ордабасы" после чемпионства

"Ордабасы" после чемпионского сезона ожидают определенные изменения в составе. По информации Vesti.kz клуб отпустит некоторых футболистов резерва и предложит новые контракты лидерам.

Пожалуй, главный актив "Ордабасы" на данный момент - это игроки сборной Казахстана. Сергей Малый, Бекхан Шайзада, Асхат Тагыберген и Бауыржан Исламхан, их контракты будут продлены. Кроме того, крепки позиции у Еркебулана Тунгышбаева и Всеволода Садовского. Также есть определенность в будущем у двух украинских легионеров - Артема Беседина и Евгения Макаренко. Летом они подписывали контракты на полтора года, поэтому если их трансферы не выкупят, они останутся в Шымкенте.

В то же время, более предпочтительные варианты будут искать игроки ротации "Ордабасы". Быть в чемпионской команде это хорошо, но играть тоже надо. Так рассуждают Акмаль Бахтияров, Владислав Васильев и Айбар Жаксылыков. Помимо них, есть вероятность ухода нападающего сборной Узбекистана Бобира Абдихоликова.

Напомним, что в этом году "Ордабасы" впервые в истории завоевал чемпионский титул в Казахстане, опередив "Астану" и "Актобе". В следующем году команда Александра Седнева выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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