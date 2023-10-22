"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана

Одержав победу над "Шахтером" (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Казахстана шымкентский "Ордабасы" гарантировал себе первое место по итогам сезона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Александра Седнева уже в первом тайме оформила комфортный задел в три гола. Результативными действиями отметились Айбар Жаксылыков, Шохбоз Умаров и Артем Беседин.
Во втором тайме "Шахтер" отыграл один мяч усилиями Тимура Чогадзе, но на большее "горняков" не хватило.
"Ордабасы" набрав 58 очков оторвался от "Астаны" на шесть очков и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.
Отметим, что в этом году шымкентцы также вышли в финал Кубка Казахстана, где сыграют с "Тоболом". Таким образом, "Ордабасы" может оформить "золотой дубль" в 2023 году.
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