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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана

"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана
©ФК "Ордабасы"

Одержав победу над "Шахтером" (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Казахстана шымкентский "Ордабасы" гарантировал себе первое место по итогам сезона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz

Команда Александра Седнева уже в первом тайме оформила комфортный задел в три гола. Результативными действиями отметились Айбар Жаксылыков, Шохбоз Умаров и Артем Беседин. 

Во втором тайме "Шахтер" отыграл один мяч усилиями Тимура Чогадзе, но на большее "горняков" не хватило. 

"Ордабасы" набрав 58 очков оторвался от "Астаны" на шесть очков и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул. 

Отметим, что в этом году шымкентцы также вышли в финал Кубка Казахстана, где сыграют с "Тоболом". Таким образом, "Ордабасы" может оформить "золотой дубль" в 2023 году.  

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Шахтер ФК

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