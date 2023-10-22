"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана

Одержав победу над "Шахтером" (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Казахстана шымкентский "Ордабасы" гарантировал себе первое место по итогам сезона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Александра Седнева уже в первом тайме оформила комфортный задел в три гола. Результативными действиями отметились Айбар Жаксылыков, Шохбоз Умаров и Артем Беседин.

Во втором тайме "Шахтер" отыграл один мяч усилиями Тимура Чогадзе, но на большее "горняков" не хватило.

"Ордабасы" набрав 58 очков оторвался от "Астаны" на шесть очков и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

Отметим, что в этом году шымкентцы также вышли в финал Кубка Казахстана, где сыграют с "Тоболом". Таким образом, "Ордабасы" может оформить "золотой дубль" в 2023 году.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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