КПЛ
Сегодня 19:36

"Ордабасы" купил футболиста за 22 миллиона

©ФК "Ордабасы"

Стало известно о том, что футбольный клуб "Ордабасы" усилил свой состав легионером, передают Vesti.kz

Как информирует Moldfootball.com, молдавский "Спартаний Спортул" продал 24-летнего нападающего Рашида Абубакара в "Ордабасы".

Шымкентская команда, которую недавно возглавил молдавский специалист Андрей Мартин, заплатила за ганского футболиста 40 тысяч евро (21 миллион и 920 тысяч тенге).

Отмечается, что этими деньгами клуб намерен покрыть долги перед футболистами.

Абуабакар перешел в "Спартаний" в сентябре 2024 года. Он сыграл в восьми матчах и забил два гола.

Разгромом обернулся матч "Ордабасы" с московским ЦСКА

В карьере Абубакара также были оманская "Бахла", ливийский "Аль-Сукур", сербская "Лозница", боснийский "Сараево", ганский "Аккра Лайонс", китайский "Хэйлунцзян".

Ранее сообщалось, что состав "Ордабасы" пополнит 22-летний вингер из Нигерии.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Тренер важнее игроков. "Ордабасы" выздоравливает или снова будет в кризисе?

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →