Огорчил "Кайрат", нокаутировал соперника и забил за "Жетысу". Чем запомнились болгары в КПЛ-2020

Только один из них может похвастаться хорошими результатами.

Мартин Тошев (в светлом). Фото: "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:52
Три легионера из Болгарии выступали в КПЛ-2020. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболисты из этой страны проявили себя в минувшем сезоне.

Лучшим среди них стал нападающий "Жетысу" Мартин Тошев. Это касается как командного результата, так и личного. Среди всех клубов, где играют болгары, "Жетысу" занял самое высокое место - шестое. Тошев провел 15 матчей и забил четыре гола. От него пострадали "Каспий", "Ордабасы", "Кызыл-Жар СК" и "Шахтер". В трех случаях из четырех, когда забивал болгарин, талдыкорганцы победили.

В "Жетысу" Тошев стал третьим бомбардиром после Айбара Жаксылыкова (шесть мячей) и Педро Эуженио (пять голов).



Другой форвард Александар Колев, выступавший за "Кайсар", тоже "отличился", но со знаком минус. От его действий пострадали не клубы, а один из соперников - полузащитник "Жетысу" Ненад Адамович. В матче 15-го тура Колев заработал прямую красную карточку после того, как едва не лишил Адамовича головы. На 43-й минуте, при счете 1:0 в пользу талдыкорганцев, болгарин изо всех сил пытался забить гол ударом через себя, но вместо мяча попал в голову серба.

Благо для Адамовича все закончилось без серьезных последствий. В общей сложности Колев провел 12 матчей и остался без забитых мячей. Статистика для форварда удручающая. "Кайсар" без его помощи сумел занять седьмое место.



Защитник "Окжетпеса" Пламен Димов провел 18 матчей и забил один гол. Он отличился в драматичном матче с "Кайратом" в матче 11-го тура, открыв счет на шестой минуте. Алматинцы ту встречу спасли - 3:3.

В других матчах кокшетаусцы зачастую добивались плачевных результатов, благодаря чему и стали единственными неудачниками КПЛ, вылетев в первую лигу.



Вот эпизод с участием Димова в перенесенном матче против "Кайрата", в котором "Окжетпес" был разгромлен со счетом 5:0. 

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КПЛ-2020 Болгария Жетысу ФК Кайсар ФК Окжетпес ФК Кайрат ФК Каспий Ордабасы ФК Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Футбол
Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:52
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