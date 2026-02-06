Объявлено об уходе игрока сборной Казахстана из клуба КПЛ

Центральный защитник Темирлан Ерланов покинул костанайский "Тобол" в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

В общей сложности Темирлан провёл в составе жёлто-зелёных 29 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Вместе с "Тоболом" он стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата, а также обладателем Кубка Казахстана.

В карьере 32-летнего Ерланова также были "Ордабасы", "Актобе" и "Восток". С 2019 года он вызывается в сборную Казахстана.

Ранее "Тобол" получил усиление перед новым сезоном.




