КПЛ
Сегодня 20:34
 

"Тобол" получил усиление перед новым сезоном

"Тобол" получил усиление перед новым сезоном ©ФК "Тобол"

Футбольный клуб "Тобол" подписал контракт с албанским нападающим Рубином Хебаем, передают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Тобол" подписал контракт с албанским нападающим Рубином Хебаем, передают Vesti.kz.

Футбольный путь Хебая начался в системе клуба "Влазния", где он выступал за команду U-15. Позже форвард защищал цвета словенского "Домжале", албанского "Партизани", македонской "Шкендии", саудовского "Аль-Ороба" и других клубов. Последней командой игрока перед переходом в "Тобол" стала узбекистанская "Согдиана" из Джизака.

Профиль игрока:

• Дата рождения: 30 июля 1998 года
• Рост: 187 см
• Позиция: нападающий
• Гражданство: Албания

Ранее полузащитник из Гвинеи Абдулай Сиссе также подписал контракт с костанайским клубом.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

