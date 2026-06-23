Ноль матчей за полсезона и провалы топов. 7 легионеров, которые не оправдывают надежд в КПЛ

Позади почти половина сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz поднимает вопрос легионеров, рассказывая об игроках, которые не приносят пользы своим командам и не оправдывают статус иностранного исполнителя, число которых ограничено десятью футболистами в команде.

Мы учитывали количество проведённых на поле минут, но не забывали и про другие важные обстоятельства, как травмы. Если игрок почти не играл весь сезон из-за проблем со здоровьем - то в этом списке ему не место. Здесь те, кто здоров, но при этом не даёт большого позитивного эффекта команде.

23-летний атакующий полузащитник из Черногории прошёл просмотр в "Жетысу" перед стартом сезона. И неясно, что такого в нём заприметили боссы талдыкорганского клуба, потому что игрок не сыграл ни в одном матче КПЛ!

В первых 11 турах он просидел на скамейке запасных, а в трёх последних встречах он уже не попадал в заявку. Всего он сыграл только в одном матче Кубка Казахстана, в котором отметился ассистом. Кому понадобился этот игрок и какова его роль в команде? Вряд ли кто-то скажет...





31-летний российский универсал готовился к новому сезону в составе нефтяников под руководством Виталия Жуковского. Но в итоге белорусский тренер ушёл из команды перед первым туром КПЛ, а на его место пришёл опытный казахстанец Владимир Чебурин. Новый тренерский штаб сразу определился, кто им не подходит, растроргнув контракты с некоторыми игроками.

Однако Такулов не захотел растрогать подписанный ранее договор. Прийти к консенсусу не получилось, в итоге в "Атырау" решили просто сослать Сослана в дубль. Получается, что игрок не выступал полгода (а может и не тренировался), но при этом "Атырау" всё равно пришлось платить игроку зарплату по заключённому ранее договору. На старте сезона он успел сыграть 24 минуты в двух турах КПЛ.





В январе алматинцы совершили трансфер 24-летнего вингера из Аргентины. Казалось, что он добавит команде техники в атаке, но в итоге добавился лишь игрок, большую часть времени полирующий лавку запасных. В 7 из 16 матчей КПЛ он даже не вышел на замену, ещё в семи матчах появлялся на поле по ходу игры, и только в двух встречах выходил в старте.

На счету Себальоса только один ассист в КПЛ. Уже давно понятно, что адаптация латиноамериканцу, ранее никогда не игравшему даже в Европе, не далась. В команде до недавнего времени даже не было других испаноязычных игроков, но теперь появился форвард Марк Гуаль. Но есть большие сомнения относительно того, что теперь дела Себастьяна пойдут в гору.





Словацкому голкиперу 26 лет, и он ещё перед стартом сезона привлёк внимание фанатов к своей персоне. В Казахстане не так часто подписывают вратарей-легионеров, тем более в этот раз кызылординцы подобрали игрока без какого-то большого опыта или достижений.

В прошлом сезоне он играл в чемпионате Таджикистана, а большую часть 2024-го находился в статусе свободного агента. Такой трансфер смотрится очень странно на фоне подписанания звёздного Виктора Мозеса. К текущему моменту он сыграл только в трёх из 15 матчей КПЛ, вчистую проиграв конкуренцию Нурымжану Салайдину.





Уже третий сезон 24-летний нигериец играет за "Астану". Парень никогда не выделялся в команде, и создаётся впечатление, что его вполне устраивает даже статус глубокого резервиста в сегодняшней кризисной "Астане".

В этом сезоне нападающий выходил на поле только в четырёх матчах КПЛ, проведя в сумме 101 минуту. Голов и ассистов нет, а вчера в игре с "Актобе" (0:2) он не смог забить с метра. Всего за два с половиной сезона в Казахстане он провёл 32 матча во всех турнирах и забил три гола. За что его всё ещё держат в команде - тоже непонятно.





33-летний центрдеф, который несколько лет назад защищал цвета сборной Беларуси. Вторую половину прошлого сезона провёл в "Атырау", а перед стартом нового перебрался в "Иртыш", где в начале кампании на посту главного тренера трудился его соотечественник Кирилл Альшевский.

В первых четырёх турах КПЛ он один раз вышел в старте и трижды появлялся на замену. Но в следующих девяти турах не вышел на поле ни разу! Лишь в минувшие выходные он сыграл в КПЛ впервые за 2,5 месяца, отыграв 80 минут с "Женисом" (0:0).





31-летний защитник из Сербии перебрался в стан семейчан перед стартом сезона. Болельщики ожидали, что опытный оборонец станет одним из лидеров команды, но в итоге он стал игроком, который не оправдывает надежды.

Будучи самым дорогостоящим игроком команды (700 тысяч евро - Transfermarkt), Миладинович сыграл только в четырёх из 14 туров КПЛ-2026. Некоторые игры он пропускал из-за проблем со здоровьем, но в других шести матчах, в том числе в двух последних - не выходил на поле, хотя был в числе запасных.



Отметим, что сейчас в КПЛ открыто летнее трансферное окно. Не исключено, что некоторые из перечисленных футболистов сменят клубную прописку в ближайшие дни или просто покинут нынешний клуб.

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Фото: ФК "Жетысу"©️