"Немножко повезло". Тихонов - о победе над "Жетысу", игре без нападающего и отсутствии Арояна

Димаш Тулегенов

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов после победного домашнего матча с "Жетысу" (1:0) дал интервью корреспонденту Vesti.kz, в котором рассказал о тактических перестановках в стартовом составе, наличии риска при выходе на замену молодых игроков, а также прокомментировал возвращение болельщиков на "Астана Арену".

- Андрей Валерьевич, поздравляю вас с победой! Многих удивило, что в старте не было чистого нападающего. С чем это было связано, кроме как с травмой Аймбетова?

- Травма Аймбетова, плюс мы немножко хотели попробовать другую схему, также у нас отсутствовал Ароян, он приболел. Есть проблемы со скамейкой, было перестроение. Барсегяна поставили нападающим, планировалось, что затем выйдет Муртазаев. Это была вынужденная мера, мы ведь не можем все время одинаково играть. Сработало или нет - это уже другой момент. Мы имели много хороших подходов, хороших моментов и довели до того, что в конце чуть не пропустили. Немножко повезло. Я думаю, что нужно было забивать, когда были хорошие моменты. Тогда было бы легче в концовке, она была бы не такой нервной. Считаю, что и "Жетысу" хорошо выглядел. Это футбол, кто забивает - тот выигрывает.

- На замену вышли лишь два футболиста, которых все и так привыкли видеть на поле - Смайлагич и Муртазаев. А что насчет молодых игроков? Они не готовы физически или же вы просто не рискуете?

- Просто не рискуем. Дело в том, что есть определенные моменты, когда можно и нужно менять. Допустим, есть Совет, защитник, но если угловые, стандарты, он нам не добавит роста. Есть моменты, когда мы понимаем, что нужно менять или не нужно. Потому что очень тяжело в такую игру войти, а одна ошибка может дорого стоить.

- Складывалось ощущение, что матч с последней командой КПЛ - идеальный шанс, чтобы дать поиграть молодым...

- Мы не можем рисковать, мы и так сделали несколько вынужденных замен, плюс скамейка у нас, конечно, поубавилась. Ароян больной, Абат травмирован. У нас есть проблемы определенные и, повторюсь, очень тяжелый график работы. Практически нет тренировочного процесса.

- На трибуны вернулись болельщики. Это дополнительно мотивирует коллектив в раздевалке и лично вас?

- Всегда болельщики мотивируют. Чем больше болельщиков, тем лучше. Хотелось бы не доводить до такой концовки. Потому что болельщики любят уверенные победы. Мы работаем, стараемся, имеем хорошие подходы и моменты, надо только забивать.

Напомним, что благодаря этому успеху столичные одержали восьмую победу подряд в OLIMPBET-чемпионате Казахстана. На протяжении пяти матчей команда Тихонова выигрывает без пропущенных мячей.

В таблице премьер-лиги "Астана" уверенно лидирует, набрав 29 очков после 11 туров. На восемь очков команда опережает "Тобол", который сегодня, 15 мая, сыграет на выезде с "Ордабасы". Отрыв от принципиальных соперников из "Кайрата" составляет уже 12 пунктов.

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