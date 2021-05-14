"Астана" выиграла девятый матч и оторвалась от "Кайрата" на 12 очков в КПЛ

"Астана" победила "Жетысу" в 11-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на четвертой минуте забил один из лидеров северян Марин Томасов.

Стоит отметить, что итоговый результат должен был быть крупнее, но астанчанам не хватало точности и хладнокровия в завершающей фазе атак. Семиреченцы большую часть времени оборонялись, огрызаясь редкими и беззубыми контратаками. И, в общем-то, должны поблагодарить соперника за то, что не воплотил тотальное преимущество в град голов. Правда, перед самым финальным свистком новобранец "Жетысу" Дамир Даутов мог наказать подопечных Андрея Тихонова, но из убойной позиции умудрился пробить выше ворот.

Cтоличный клуб одержал девятую победу в чемпионате и с 29 очками закрепился на первом месте, попутно оторвавшись на 12 пунктов от принципиального соперника - "Кайрата". Талдыкорганцы потерпели девятое поражение и осели в подвале турнирной таблицы.

В следующем туре, 18 мая, "Астана" в гостях сыграет с "Кайсаром", а "Жетысу" на следующий день на выезде встретится с "Таразом".

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