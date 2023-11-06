Назван преемник Карповича в "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 09:30
©instagram.com/a.karpovich

Казахстанский специалист Андрей Карпович официально покинул футбольный клуб "Актобе". "Красно-белых" возглавит другой тренер из чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, уже бывший наставник костанайского "Тобола" серб Милич Чурчич может принять "Актобе".

Чурчич проработал в "Тоболе" только один сезон. Под его руководством костанайцы финишировали на восьмом месте в казахстанской премьер-лиге, но при этом взяли Кубок страны и вышли в квалификацию Лиги Европы.

На днях совладелец "Тобола" Алимжан Калдияров заявил о прекращении сотрудничества с Чурчичем.

Что касается Карповича, то ранее проходила информация, что он продолжит тренерскую карьеру в "Елимае" (Семей), который по итогам сезона пробился в высший дивизион из первой лиги.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК КПЛ Елимай ФК Тобол ФК Казахстан

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