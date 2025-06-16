Нападающий сборной Казахстана нарасхват: подробности

Нападающий кызылординского "Кайсара" и сборной Казахстана Айбар Жаксылыков может сменить команду в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации BorodAbata.kz, 27-летний футболист получил предложения от других клубов КПЛ. Ожидается, что переход может состояться уже летом.

Сообщается, что "Кайсар" испытывает финансовые трудности, в связи с чем команду могут покинуть и другие ключевые игроки.



Добавим, что в нынешнем сезоне "волки" выступают исключительно казахстанскими футболистами. После 12 туров КПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее проходила информация, что клубы КПЛ захотели переманить Айбола Абикена.