КПЛ
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Нападающий сборной Казахстана нарасхват: подробности

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Нападающий кызылординского "Кайсара" и сборной Казахстана Айбар Жаксылыков может сменить команду в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации BorodAbata.kz, 27-летний футболист получил предложения от других клубов КПЛ. Ожидается, что переход может состояться уже летом.

Сообщается, что "Кайсар" испытывает финансовые трудности, в связи с чем команду могут покинуть и другие ключевые игроки.


Добавим, что в нынешнем сезоне "волки" выступают исключительно казахстанскими футболистами. После 12 туров КПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее проходила информация, что клубы КПЛ захотели переманить Айбола Абикена.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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