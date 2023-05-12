Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

Меньше 90 минут на гол или ассист: топ-5 игроков КПЛ-2023 с лучшей результативностью

Меньше 90 минут на гол или ассист: топ-5 игроков КПЛ-2023 с лучшей результативностью
©ФК "Кайрат"

У большинства команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ) в активе восемь сыгранных туров. Клубы своими показателями обозначили цели на сезоны, а яркие перформансы выдвинули некоторых футболистов на первый план. В таблице бомбардиров есть определенный список лидеров, и этим рейтингом особо и не удивишь, ведь доступ к нему есть на многих источниках. 

Но что же по среднему количеству времени, которое требуется игроку для выполнения голевого действия - забитого мяча или ассиста? Корреспондент Vesti.kz определил топ-5 результативных игроков КПЛ-2023 по наименьшему времени на одно голевое действие. 

Для более точного анализа мы рассматривали лишь тех игроков, у кого есть минимум три голевых действия с начала сезона. Статистику проведенного игрового времени мы позаимствовали у Transfermarkt, а показатели голов и ассистов - на нашем портале Vesti.kz (Transfermarkt причисляет к голевым передачам добивания и заработанные пенальти, что не очень корректно - Прим. автора).

5. Пернамбуко Родригес ("Кызыл-Жар") - 83 минуты на голевое действие

25-летний вингер перебрался в чемпионат Казахстана лишь перед началом этого сезона. Ранее он играл у себя на родине в Бразилии, а также в чемпионатах Украины, Грузии, Норвегии и Молдовы. В восьми матчах КПЛ-2023 его задействовали шесть раз, а суммарно он провел на поле 334 минуты.

За это время Пернамбуко отметился тремя голами и одним ассистом, приняв непосредственное участие в 40 процентах голов своей команды. Пока Родригес не является незаменимым игроком "Кызыл-Жара", но по статистике он уже превосходит большинство исполнителей премьер-лиги.

О Пернамбуко вы могли узнать в одном из наших материалов, ведь прошлой осенью он добился такого, чему позавидовали бы миллионы фанатов по всему миру:

Подаренная футболка и море эмоций: как футболисты клубов КПЛ играли с Роналду и Месси

4. Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 78 минут на голевое действие

Капитан шымкентского клуба проводит впечатляющий сезон в 32-летнем возрасте. В рамках КПЛ полузащитник наиграл 629 минут, и за это время наколотил пять мячей и оформил три ассиста. Поэтому неудивительно, почему он отличается в среднем каждые 78 минут.

А еще Тагыберген бьет все рекорды по количеству забитых мячей со штрафных ударов. Можете убедиться в этом сами:

Казахский Жуниньо? Видео всех голов Тагыбергена прямыми ударами со штрафного

3. Жоао Пауло ("Кайрат") - 77 минут на голевое действие

Лучшим бомбардиром чемпионата является бразильский ветеран алматинцев Пауло. На его счету семь забитых мячей, но в данном рейтинге он всего лишь третий. Проведя на поле 692 минуты, Жоао добавил к семи голам два ассиста, и в итоге математически сложилось, что он забивает или ассистирует каждые 77 минут в КПЛ-2023.

В 34 года форвард все еще очень стабилен, поэтому вас не должны смущать непрекращающиеся разговоры о возможном вызове бразильца в национальную сборную Казахстана. Тем более разрешение на получение казахстанского паспорта у него уже есть:

Бразилец рвется в сборную Казахстана. Жоао Пауло разрывает КПЛ, заговорил по-казахски и стал сенсеем в "Кайрате"

2. Абат Аймбетов ("Астана") - 60 минут на голевое действие

В первых шести турах КПЛ один из ведущих казахстанских нападающих вообще не забивал. Он потерял место в стартовом составе, и болельщиков это не могло не волновать. Но за последние несколько недель все наладилось - он забил четыре мяча в четырех последних матчах во всех турнирах.

Всего Аймбетов провел на поле 363 минуты в рамках КПЛ-2023. В среднем тренерский штаб столичных предоставляет форварду порядка 40 минут в каждой встрече. За все это время Абат забил три мяча в чемпионате, а также отметился тремя результативными передачами.

Как видим, Абату не дают стабильное игровое время (максимум 78 минут в одной из игр), но он дает клубу стабильные голевые показатели. Возможно, такими темпами казахстанец вернет себе место в старте.

1. Дмитрий Сергеев ("Кайрат") - 40 минут на голевое действие

23-летний воспитанник "Зенита" в конце февраля подписал контракт с "Кайратом", и алматинский клуб стал первым зарубежным в его карьере. В новой команде Сергеев не сыграл в первом туре чемпионата, но в каждом последующем матче обязательно выходил на замену.

Максимально тренерский штаб алматинцев доверял Дмитрию 30 минут на поле. Но это не помешало ему забить два гола и сделать один ассист в трех последних матчах КПЛ. Причем в соперниках у "Кайрата" были "Астана", "Ордабасы" и "Тобол"

Результативен Сергеев и в Кубке Казахстана, где он за 180 минут оформил гол и ассист. Если же брать только КПЛ, то полузащитник провел на поле всего 121 минуту, отличившись результативными действиями трижды.

Добил "Астану" и восхищается Де Брюйне. Как в "Кайрате" раскрывается джокер из "Зенита"

Фото: СК "Кызыл-Жар" (1), ФК "Ордабасы" (2), ФК "Кайрат" (3,5), ФК "Астана" (4)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол КПЛ Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Кызыл-Жар СК Аймбетов Абат Пауло Жоао Казахстан Россия Бразилия Тобол ФК Зенит Сборная РК по футболу Кубок РК по футболу

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:15
КПЛ
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" уже есть замена Алыкулову: сверкнул в "Мактаарале" и заинтересовал клуб РПЛ
Сегодня , 15:08
КПЛ
©kazfootball.kz Клуб КПЛ подписал легионера
Сегодня , 13:33
КПЛ
©ФК "Кайрат" Фаворит Шпилевского, оффер из Польши и статус запасного. Почему Алыкулов ушел из "Кайрата"
Сегодня , 12:38
КПЛ
©ФК "Кайрат" Меньше 90 минут на гол или ассист: топ-5 игроков КПЛ-2023 с лучшей результативностью
Сегодня , 11:38
КПЛ
©ФК "Локомотив" Стало известно о переговорах казахстанского клуба с Дзюбой и Дзагоевым
Вчера , 23:05
КПЛ
©instagram.com/alykulov10 Гулжигит Алыкулов сделал заявление после ухода из "Кайрата"
Вчера , 21:28
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" решил судьбу Гулжигита Алыкулова
Вчера , 21:00
КПЛ
©ФК "Актобе" Последний шанс или провал. Заиграет ли игрок сборной Казахстана в "Актобе"?
Вчера , 19:45
КПЛ
©КФФ Успеет к еврокубкам? В "Ордабасы" рассказали о травме Исламхана
Вчера , 17:16
КПЛ
©КФФ Вратарь сборной Казахстана объяснил свой отказ ехать в Европу
Вчера , 07:53
КПЛ
©instagram.com/samorodov_10_ 20-летний нападающий сборной Казахстана сделал предложение руки и сердца
10 мая, 22:24
КПЛ
©ФК "Астана" Видеообзор победы "Астаны" в матче с двумя удалениями
10 мая, 19:56
КПЛ
©ФК "Астана" Минимальной победой завершился матч "Астаны" в чемпионате Казахстана с двумя удалениями
10 мая, 18:50
КПЛ
©ФК "Кайрат" Добил "Астану" и восхищается Де Брюйне. Как в "Кайрате" раскрывается джокер из "Зенита"
10 мая, 16:59
КПЛ
© Помешает ли "Мактаарал" "Астане" подняться на первую строчку?
10 мая, 16:47
КПЛ
©КФФ Возвращение Астанова и Касыма? Кто освежит состав сборной Казахстана
10 мая, 11:38
КПЛ
©ФК "Астана" Прямая трансляция матча "Астаны" в чемпионате Казахстана
9 мая, 11:10
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Казахский Жуниньо? Видео всех голов Тагыбергена прямыми ударами со штрафного
7 мая, 20:54
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Лидер КПЛ потерпел первое поражение в матче с удалением
7 мая, 18:58
КПЛ
©ФК "Каспий" "Каспий" упустил победу в матче с "Атырау"
7 мая, 16:56
КПЛ
©ФК "Жетысу" "Жетысу" забил гол на 94-й минуте и выиграл первый матч с новым тренером
7 мая, 08:20
КПЛ
©КФФ Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Кызыл-Жар" и еще двух игр КПЛ
6 мая, 22:51
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Тагыберген снова забил со штрафного и принес победу "Ордабасы"
6 мая, 20:56
КПЛ
©ФК "Астана" Игроки сборной Казахстана помогли "Астане" обыграть аутсайдера КПЛ
6 мая, 19:03
КПЛ
©ФК "Актобе" Дебютный гол бразильского форварда помог "Актобе" обыграть "Аксу"
6 мая, 19:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат", благодаря роскошному голу легионера, обыграл "Тобол"
6 мая, 12:49
КПЛ
©ФК "Кайрат" Битва "Тобола" и "Кайрата" и еще три интригующих матча. Прямая трансляция матчей восьмого тура КПЛ
5 мая, 18:32
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кыргызский Месси" и конкурент Покатилова. Известные игроки КПЛ, осевшие в запасе
4 мая, 20:37
КПЛ
©instagram.com/fcakzhayik Претендент на выход в казахстанскую премьер-лигу выиграл матч со счетом 10:2
4 мая, 14:37
КПЛ
©ФК "Актобе" "Он не слабее Астанова". Как в "Актобе" расцвел кандидат в сборную Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus