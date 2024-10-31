Перенесенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау" закончился массовой потасовкой футболистов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд состоялась накануне в Алматы и завершилась победой "Астаны" со счетом 3:2. Причем победный мяч был забит на 101-й минуте с пенальти. Однако 11-метровый и судейство в той игре вызвали споры.

После игры в сети появились видео, на которых видно, как тренер "Астаны" Григорий Бабаян выступает в словесную перепалку с игроком "Атырау". Эпизод спровоцировал драку между представителями обеих команд, после чего в инцидент вмешались представители охраны.

Как пишет "МатчКЗ", Бабаян дал пощечину легионеру "Атырау", что и привело к потасовке.

Сам Джоэл Каямба так прокомментировал инцидент:

"Снова дежавю. Я хотел бы увидеть реакцию от Казахстанской федерации футбола после того, как главный тренер "Астаны" ударил меня без причины. Мы играем в футбол, а не в бокс. Не могу поверить, что главный тренер такого клуба как "Астана" ударил игрока соперника без всякой причины. Такие действия убивают имидж такой прекрасной страны. Когда ты выступаешь на таком уровне, ты должен иметь характер и контролировать свои эмоции на публике. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше того, что было. Но не волнуйтесь, увидимся в следующий раз. Карма своего не упустит", – написал Каямба в инстаграм.

Благодаря победе в этой игре "Астана" вышла в лидеры КПЛ за два тура до завершения. У столичной команды 43 очка после 22 игр, у "Кайрата" - 41 очко, у "Ордабасы" - 39.