Автор: Димаш Тулегенов

Большую селекционную работу в текущее межсезонье выполняют в "Актобе". Клуб рассматривает ряд возможностей для усиления состава, а одним из потенциальных новичков является нападающий из Доминиканской Республики Дорни Ромеро. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нем подробнее.

Информацию о возможном переходе 25-летнего нападающего в стан пятикратных чемпионов Казахстана опубликовали в Telegram-канале "Серый CARDINAL". В заявлении сообщается, что это забивной игрок.

И если изучить статистику Ромеро, то в этом можно убедиться. Поэтому "Актобе" действительно близок к тому, чтобы стать обладателем "штучного товара". Это легионер, который еще не знаком казахстанской публике. Он результативен и относительно молод. Если подписать его получится, то будет очень интересный трансфер.

Через две недели Ромеро отметит свой 26-й день рождения. Пока за всю свою карьеру он ни разу не играл за пределами Латинской Америки. Начинал свой профессиональный путь на родине, в клубе "Сибао". В сентябре 2020-го перебрался в команду "Венадос" из второго дивизиона Мексики, а следующим летом уехал покорять Боливию.

Сначала он отыграл полтора года за "Реал Санта-Крус", а затем перебрался в более амбициозный "Олвэйс Рейди". И именно в боливийском чемпионате он нашел свою игру, потому что до этого хорошей статистикой похвастаться не мог.

Сравните сами. В мексиканском "Венадосе" он не забил ни разу в 16 матчах. Да и первый сезон в боливийском "Реал Санта-Крус" не особо задался, ведь Дорни забил всего один раз в 17 встречах. Но уже в следующем году он выдал невероятный перфоманс, забив 16 мячей в 34 играх.

Так он заинтересовал "Олвэйс Рейди", где продолжил забивать много. В 46 матчах во всех турнирах он наколотил 29 голов, а еще дебютировал в одном из сильнейших клубных международных турниров - Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов в Южной Америке). Правда там "Олвэйс Рейди" потерпел два поражения и вылетел из дальнейшей борьбы.

С 25 голами в регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром боливийской лиги в 2023 году, а с 29 мячами в целом - лучшим бомбардиром всех лиг Южной Америки. Также на счету возможного новичка красно-белых 27 матчей за сборную Доминиканской Республики, в которых он забил 11 голов. В середине октября 2023-го он оформил хет-трик в домашнем матче Лиги наций против Барбадоса (5:2).

Прямо сейчас Ромеро является самым дорогостоящим игроком своей национальной команды и клуба "Олвэйс Рейди". Он оценивается в 900 тысяч евро. В нынешнем составе "Актобе" Дорни сразу же может стать самым дорогостоящим игроком клуба наряду с Максимом Самородовым, который тоже оценен в 900 тысяч евро.

В целом Ромеро выглядит интересным игроком, который способен дать результат "Актобе". Но, опять же, здесь возникает вопрос адаптации. В свое время он не прижился в Мексике, а в Боливии освоился лишь спустя полгода. Казахстан же - совсем другая страна, на абсолютно другом континенте, с совершенно другим климатом, стилем футбола и уровнем инфраструктуры. Удастся ли Ромеро быстро привести себя в порядок в новых реалиях - вопрос открытый, на который никто не сможет дать ответа раньше времени.

Отметим, что в прошлом еще ни один доминиканский игрок не выступал в чемпионате Казахстана.

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