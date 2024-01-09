В "Актобе" прибыли новички: есть кандидат в сборную Казахстана и забивной нападающий

ФК "Актобе" начал учебно-тренировочной сбор в Анталье (Турция): в команду прибыли потенциальные новички, сообщают Vesti.kz.

Так, на просмотре у "красно-белых" находится российский нападающий Идрис Умаев, выступавший за "красно-белых" в прошлом сезоне. Также 24-летний форвард играл за карагандинский "Шахтер".

Кроме того, в карьере Умаева были российские "Ахмат", "Химки", "Чайка" и "Енисей", а также литовская "Паланга". Нападающий заявлял о желании выступать за сборную Казахстана.

Также в расположении "Актобе" находится голкипер Игорь Трофимец - воспитанник "красно-белых" был в составе клуба с 2012 по 2019 год.

Другой потенциальный новичок - Максим Ширяев, экс-защитник российского "Рубина" и латвийской "Елгавы". Его рост - 197 сантиметров.

Кроме того, состав "Актобе" может пополнить Дорни Ромеро. Доминиканский нападающий прошлый год провел в чемпионате Боливии, где сейчас является лучшим бомбардиром. За 31 сыгранный матч он забил 24 гола.

В прошлом сезоне "Актобе" завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана. Команду к новому сезону готовит Дмитрий Парфенов.