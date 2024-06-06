Сербский защитник "Тобола" Иван Миладинович не исключил, что может вернуться в чемпионат России по футболу, передают Vesti.kz.

Пока он сконцентрирован на выступлении за костанайский клуб.

"Посмотрим, все зависит от предложений. Конечно, мне хочется вернуться и поиграть в РПЛ. Но на данный момент мой фокус на "Тоболе", на еврокубках. Хочу завоевать как можно больше трофеев и показать себя в Лиге Европы", - заявил Миладинович "РБ Спорт".

В России Миладинович играл за "Сочи" и "Нижний Новгород", на родине - за "Раднички", "Слогу" (Кралево), "Табане Трговацки" и "Ягодину".

За "Тобол" успел провести в нынешнем сезоне 11 матчей и забить один гол.

Ранее агент Миладиновича рассказал, что игрок отказал участнику Лиги конференций, подробности - здесь.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.