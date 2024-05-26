Легионер отказал 4-кратному чемпиону ради клуба из Казахстана

Футбольный агент Антон Синьков рассказал о будущем Ивана Миладиновича в "Тоболе", передают Vesti.kz.

29-летний сербский защитник перешел в костанайский клуб из "Сочи" зимой.

"Миладинович - лидер "Тобола", попадает во всевозможные рейтинги. Команда борется за чемпионство в этом году. Его устраивают условия в клубе, и в ближайшее трансферное окно он не планирует возвращаться в РПЛ. Иван очень понравился главному тренеру "Торпедо" из Кутаиси (4-кратный чемпион Грузии), которое будет играть в Лиге конференций. Они несколько раз звонили, спрашивали, можно ли его забрать, предлагали сопоставимые с "Тоболом" условия. Но это нереально, Ивану нравится в Казахстане", - заявил Синьков "РБ Спорт".