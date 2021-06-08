Казахстанский специалист Кирилл Кекер, возглавлявший ранее участника первой лиги, сменил на тренерском мостике в "Кайрате" Алексея Шпилевского, который после 2,5 лет в команде ушел работать в клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какую формацию в первой лиге использовал преемник Шпилевского, и попытался спроецировать эти игровые схемы на основную команду.

Кекер, как и Шпилевский, является сторонником консервативной формации 4-4-2 с двумя опорными полузащитниками. С таким построение в текущем сезоне "Кайрат-Жастар" провел пять из семи матчей в первой лиге. Причем в двух поединках алматинцы выиграли с общим счетом 13:2, а еще одну встречу свели вничью - 1:1. В двух матчах с этой схемой "Кайрат-Жастар" уступил с суммарным результатом - 2:5.

А вот атакующая схема 4-3-3, избранная на матч с "Аксу", не принесла Кекеру успеха - поражение 1:2. В отличие от нее более сбалансированная 4-2-3-1 позволила молодым кайратовцам разгромить "Шахтер-Булат" (3:0).

Вероятно, что исполняющий обязанности главного тренера не отойдет от данных построений и в основной команде.

Причем уровень исполнителей "Кайрата" позволяет применять перечисленные выше формации.

Касаемо персоналий, скорее всего, сюрпризов ожидать не стоит. В обороне, скорее всего, будет привычное сочетание слева-направо: Гафуржан Суюмбаев - Нуралы Алип - Раде Дугалич - Дино Миканович. Опционально на флангах может действовать Камо Оганесян, склонный к универсализму.

В опорной зоне видится связка Айбол Абикен - Небойша Косович. И если Косович типичный бокс-ту-бокс, то Абикен чистейший разрушитель.

На левом фланге полузащиты при Шпилевском обосновался Гулжигит Алыкулов. Возможно, игрок из Кыргызстана сохранит место и при Кекере.

Справа логично будет смотреться Штрели Мамба. Хотя неплохо себя на краю полузащиты показывал Оганесян, причем как справа, так и слева. Нельзя забывать и Еркебулана Сейдахмета, для которого игра на флангах не чуждая.

В атаке у Кекера также будет неплохой выбор - Хосе Канте, Вагнер Лав, Артур Шушеначев. Кроме того, есть Адеринсола Эсеола, которого как раз и отправляли в первую лигу. Не исключено, что и Мамба может сыграть на позиции центрфорварда.

К слову, Лав может быть интегрирован в схему 4-2-3-1, не занимая позицию чистого форварда. Бразилец в некоторых играх выступал на позиции атакующего полузащитника. И этот навык наверняка будет востребован.

Впрочем, пока непонятно, на какое время Кекер возглавил команду и насколько его работа будет пересекаться с рекомендациями и советами Курбана Бердыева, который для этого и находится в клубе. Возможно, исполняющий обязанности команды не будет столь независимым в том числе и при выборе схем. У 68-летнего специалиста свое видение игровых построений. Бердыев в недавней работе с "Рубином" и "Ростовом" зачастую играл с тремя защитниками - 3-5-2 и 3-4-3. Бывали в его арсенале и менее атакующие схемы, вроде 5-4-1, а также 4-2-3-1 и 4-1-4-1.

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Первый матч под руководством Кекера "Кайрат" проведет 13 июня на выезде против "Тараза".

Сейчас алматинцы на десять очков отстают от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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