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Упущенный титул, победа в Кубке и "финиш" Аршавина. Как играл "Кайрат" при и.о. главных тренеров

Команду покинул Шпилевский.

Упущенный титул, победа в Кубке и "финиш" Аршавина. Как играл "Кайрат" при и.о. главных тренеров
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В алматинском "Кайрате" во время паузы на матчи сборных произошли серьезные изменения. Алексей Шпилевский спустя 2,5 года покинул команду и ушел в клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". На тренерском мостике его заменил казахстанский специалист Кирилл Кекер, который стал третьим за последние годы исполняющим обязанности главного тренера в "Кайрате". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, к чему прежде приводила работа его предшественников в данном статусе.

В июле 2017 года Кахабер Цхададзе покинул клуб после неудачного выступления в квалификации Лиги Европы, откуда алматинцы вылетели по итогам второго раунда, уступив албанскому "Скендербеу" (1:1 на своем поле и 0:2 в гостях).

Грузинского специалиста на один матч сменил тренер по ОФП Сергей Лабодовский. В матче 21-го тура против "Атырау" алматинцы под руководством 35-летнего специалиста не сумели одержать победу - 1:1. Лабодовский был во главе команды пять дней, после чего главным тренером был назначен испанский специалист Карлос Феррер. На тот момент "Кайрат" занимал второе место и с 44 очками отставал от "Астаны" на семь баллов. В конце чемпионата "желто-черные" проиграли столичному клубу один балл. Возможно, потеря двух очков, допущенная при Лабодовском, сыграла свою роль в чемпионской гонке.

Феррер руководил клубом до октября 2018 года. При испанце "Кайрат" стал обладателем Кубка Казахстана-2017, а во втором квалификационном раунде Лиги Европы выбил из дальнейшей борьбы "АЗ Алкмар", но вылетел в следующей стадии после встреч с чешской "Сигмой".

Испанец покинул свой пост после 29-го тура, когда "Кайрат" уступил "Ордабасы" - 0:2, после чего алматинцы, набравшие 60 очков, позволили "Астане" оторваться на десять баллов. До конца чемпионата оставалось четыре тура, и команду принял ассистент Феррера Андрей Карпович.

В оставшихся матчах чемпионата с учетом перенесенной игры с "Кызыл-Жаром" алматинцы две встречи свели вничью - с "Тоболом" и "Шахтером" (оба раза 0:0) и трижды проиграли - "Иртышу" (0:1), "Кызыл-Жару" (1:2) и "Астане" (2:3). Кроме того, под руководством Карповича команда одержала победу в Кубке Казахстана. На данный момент это последний триумф алматинцев в этом турнире.

Примечательно, что под руководством Карповича в матчах чемпионата стартовый состав "Кайрата" был представлен исключительно казахстанскими игроками. А в финале Кубка страны вся заявка состояла из местных футболистов.

Именно при Карповиче свою профессиональную карьеру в "Кайрате" завершил легенда российского футбола, экс-игрок "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин.

Тот сезон "Кайрат", набравший 62 балла, завершил на втором месте, отстав на 15 очков от "Астаны".

Сейчас "Кайрат" занимает третье место в высшем дивизионе и на десять очков отстает от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

При Шпилевском "желто-черные" становились серебряными призерами чемпионата Казахстана, а в сезоне-2020 выиграли первое за 16 лет "золото".

Фото: ФК "Кайрат"©

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Атырау ФК Карпович Андрей Феррер Карлос Лига Европы Шпилевский Алексей Кубок РК по футболу Аршавин Андрей Зенит Арсенал Сборная России по футболу

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