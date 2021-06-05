Универсальный и максимально полезный. Почему Оганесян считается незаменимым игроком в "Кайрате"

Футболист "Кайрата" Камо Оганесян, судя по последним слухам, может покинуть клуб и отправиться в одну из топ-лиг Европы. Корреспондент Vesti.kz представил, кто может заменить игрока сборной Армении в составе "желто-черных" в случае его ухода.

Отмечается, что Оганесян приглянулся одному из агентов в матче национальных сборных Армении и Хорватии, где игрок "Кайрата" был капитаном, а его команда избежала поражения - 1:1.

Если даже предположить такой сказочный сценарий, когда Оганесян покинет алматинский клуб, контракт с которым действует до 31 декабря текущего года, то заменить его сразу будет проблематично и это станет большой потерей для команды.

Дело в том, что игрок сборной Армении сочетает в себе умение действовать на нескольких позициях и является для "Кайрата" едва ли ни единственным универсалом и, безусловно, одним из самых полезных игроков.

Оганесяна привычно видеть на обоих флангах, как в обороне и полузащите. Например, в отсутствии Гафуржана Суюмбаева он закрывал позицию левого защитника, подменял слева в полузащите Гулжигита Алыкулова. Также 28-летний футболист прекрасно чувствовал себя на позиции завсегдатая правого края обороны Дино Микановича и может усилить многострадальную позицию правого полузащитника.

Несмотря на некоторые оплошности, как эта, приведшая к пропущенному голу в матче с "Таразом:

Или неиспользованный стопроцентный момент в игре с "Кызыл-Жаром" - переоценить значение игрока сборной Армении будет сложно:

Как видим, роль армянского игрока на поле выходит за обычные рамки. Иметь такого игрока в составе, который опционально способен без проблем усилить игру практически на любом участке поля, желают многие специалисты.

Объективно говоря, заменить Оганесяна в "Кайрате" пока некем. В текущем сезоне футболист "Кайрата" провел 13 матчей, забил два мяча и сделал ассист.

В алматинском клубе выступает с 2020 года. А всего в Казахстане Оганесян играет с сезона-2018, когда стал игроком талдыкорганского "Жетысу". За эти годы во всех турнирах провел 87 встреч, забил девять мячей и отметился десятью голевыми передачами.

После 14 туров "Кайрат" занимает третье место и на десять очков отстает от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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