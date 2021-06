Футболист "Кайрата" может перейти в топ-лигу Европы - источник

Футболиста "Кайрата" Камо Оганесяна отправляют в один из европейских чемпионатов. По крайней мере, об этом информирует спортивный фотограф из Армении Грач Хачатрян.

"Этим летом защитник сборной Армении Камо Оганесян может перейти в топ-лигу Европы. У него еще действует контракт с "Кайратом" до 31 декабря 2021 года", - написал он в Twitter.

Armenia national team defender Kamo Hovhannisyan could move to a top European league this summer.



He still has a contract with Kairat until 2021 December 31.