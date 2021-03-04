Гулжигит Алыкулов из "Кайрата" и Жереми Манзорро из "Тобола" стали ключевыми игроками 1/2 финала Суперкубка Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о роли футболистов в этой встрече.

Алыкулов начал игру с костанайцами на скамейке запасных. Стоит сказать, что пока "Кайрат" играл без кыргызстанца и с тремя центральными защитниками, действия алматинцев были не столь убедительными. В стартовом отрезке матча команда Алексея Шпилевского допустила грубую ошибку в обороне, что привело к голу в ворота Стаса Покатилова.

Примечательно, что появлению Алыкулова на поле поспособствовал именно Манзорро. Француз в одном из эпизодов жестко сыграл против центрального защитника "Кайрата" Дениса Полякова, которого на 33-й минуте заменил кыргызстанец. Он занял привычное место на левом фланге атаки и сразу начал оказывать давление на оборону соперника.

На 40-й минуте это дало свои плоды. Гол Небойши Косовича в ворота Александра Мокина состоялся не без участия Алыкулова.

Хавбек "Кайрата" выделялся на фоне своих одноклубников и сделал левый фланг атаки приоритетным в нападении, на его фоне померк Штрели Мамба. Кыргызстанец своим креативом затерзал на краю Дмитрия Мирошниченко и на полуфланге Александра Марочкина. Это на 67-й минуте привело к голу Артура Шушеначева, которому Алыкулов выложил мяч под удар после того, как стянул на себя значительную часть обороны.

Наконец, уже в добавленное время Алыкулов в очередной раз взял игру на себя и изящно положил мяч в дальний угол, переведя матч в серию пенальти. К этому времени "Кайрат" уступал со счетом 2:3. Для кыргызстанца это особый гол. В этот день его отцу исполнился бы 61 год. Безусловно, Алыкулов - ключевой игрок "желто-черных" в этой игре.

Манзорро, в отличие от кыргызстанца, не забивал в этом матче. Тем не менее роль француза в успехе "Тобола" велика. Помимо эпизода с Поляковым, когда он явно переборщил в борьбе с белорусом и даже не удостоился желтой карточки, Манзорро в дальнейшем отметился созидательными действиями. Когда "Кайрат" на 67-й минуте вышел вперед, именно активность левого вингера костанайцев не позволила южанам закрепить успех.

На 73-й минуте француз доиграл эпизод после подачи углового, "качнул" на фланге Камо Оганесяна с Нуралы Алипом и сделал результативный навес на Сергея Малого. А через две минуты Манзорро показал, как образцово разыгрывать контратаку. Здесь легионер "Тобола" протащил мяч по краю, а затем отпасовал по центру назад под удар Серикжану Мужикову.

За счет двух удачных действий Манзорро ситуация в матче кардинально изменилась. Повторим, она была критической для "Тобола", поскольку "Кайрат" трансформировал свое игровое преимущество в гол и намеревался увеличить разницу в счете.

Конечно, несколько игроков "Тобола" заслуживают быть выделенными среди остальных, но вклад Манзорро в итоговый успех стал ключевым.

Напомним, костанайский клуб выиграл у "Кайрата" в серии пенальти - 4:2. В основное время была ничья - 3:3. В финале Суперкубка, который состоится 6 марта в Туркестане, "Тобол" встретится с "Астаной". Днем ранее алматинцы поспорят с "Шахтером" за третье место.