В клубе сравнивают с Гвардиолой, а фанаты недовольны: что ждать от Алиева в "Женисе"?

Али Алиев в "Женисе" - первое громкое тренерское подписание в это межсезонье КПЛ. Недавний рулевой сборной Казахстана получил бразды правления в амбициозном столичном клубе, который занял шестое место в завершившемся сезоне. Корреспондент Vesti.kz оценивает выбор жёлто-чёрных.

45-летний Али Ханалиевич возвращается к клубной работе и будет работать в команде, которую он уже тренировал в 2022 году. Однако четыре года назад это был совсем другой "Женис", недавно возрождённый, соревновавшийся в первой лиге. При Алиеве та команда провела четыре игры, в которых набрала семь очков, а после тренера отпустили - его пригласили в клуб КПЛ "Кызыл-Жар".

Болельщики "Жениса" не очень довольны

Чисто по-футбольному - их можно понять. Но не с точки зрения того, как они встречают нового тренера, а исходя из того, как не хотелось прощаться со старым. Прошлый сезон начался для столичных не лучшим образом, уже казалось, что это один из претендентов на вылет. Но когда пост главного тренера освободил Акис Вавалис, а вместо него пришёл Андрей Демченко, то всё сразу перевернулось в лучшую сторону.

Именно украинский специалист привил команде ту манеру, которая давала результат. Был отрезок, когда его подопечные не проигрывали несколько месяцев. В конечном итоге "Женис" дошёл до полуфинала Кубка Казахстана и финишировал на шестом месте в таблице премьер-лиги.

И играй так "Женис" с самого начала, приди в клуб Демченко перед стартом кампании, проведи он полноценные сборы и подпиши тех игроков, которые ему нужны - всё могло сложиться ещё лучше.

Поэтому те, кому небезразличен "Женис", очень хотели, чтобы Демченко остался у руля команды. Ведь сейчас были бы все условия закрепить успех второй половины прошлого сезона, но уже с полноценными сборами и трансферами, что называется, под себя.

Но у клуба своё видение на этот счёт. Контракт с украинцем продлен не был, а на его место был приглашён Алиев. Болельщиков беспокоит то, что новый тренер совсем недавно провёл не лучший этап у руля сборной Казахстана, а до этого не работал в клубах, которые борются за серьёзные места в КПЛ.

Хотя с "Кызыл-Жаром" у него был неплохой сезон с итоговым пятым местом, а также выступления в квалификации Лиги конференций. Но в еврокубки клуб попал за счёт выступлений ещё при Андрее Карповиче.

Алиева ругают необоснованно? Всё не так плохо

Есть нюанс, о котором хочется высказаться, и он касается общего отношения болельщиков к тренеру. После его работы в сборной многие начали считать, что Али Ханалиевич - слабый тренер, который приведёт любую команду только к провалу.

Однако это не так. В сильных клубах он ещё не работал, а со скромным "Кызыл-Жаром" взбирался в топ-5. Кроме того, в сборной были неплохие матчи с Северной Македонией (0:1) и Уэльсом (0:1), где команде только чудом не удалось набрать очки. Шансы были даже не на ничью, а на победу, но где-то вмешался каркас, где-то было невезение.

Но куда больше ценится мнение профессионалов. Говорят, что Талгат Байсуфинов, пришедший на пост главного тренера сборной после Алиева, высоко оценил работу своего предшественника. Али Ханалиевичу удалось привить нужную дисциплину команде, и Талгату Маруановичу было несложно включаться в самом разгаре отборочного цикла.

Да и вряд ли Алиев остался бы в тренерском штабе сборной, если бы был столь бесполезен. Игроки тоже относятся к нему с уважением, а далеко не со всеми тренерами можно заметить подобное.

Состав уже собран под Алиева: осталось усилиться

В "Женисе" немало футболистов, которые уже работали с Алиевым. С некоторыми из них уже были продлены контракты - это грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, опорник Мади Хасейн, полузащитник Ардак Саулет и защитник Алдаир Адилов. С ними работал в "Кызыл-Жаре", а Хасейна в прошлом году даже вызывал в сборную, но тот получил серьёзную травму и пропустил большую часть кампании.

Также в команде есть Жиан Мартинс, Саян Муканов и некоторые казахстанцы, с которыми Алиев работал в предыдущих клубах и сборной. Понятно, что кто-то из них ещё может покинуть "Женис" в зимнее трансферное окно, но некоторые точно останутся.

Всех перечисленных футболистов Алиев хорошо знает, а самое главное, что они знают его требования. Поэтому адаптация на новом рабочем месте будет не такая уж сложная, тем более в руководстве ему полностью доверяют.

В Астане объявили о контракте с самым эффективным форвардом КПЛ

"В прошлом году нам нужен был Вавалис и его прагматизм. В этом - Демченко и его авантюризм. В следующем нам необходимо искать рационализм. Именно это главная причина, по которой выбор пал на Али Алиева. Что касается реакции всяких пабликов и диванных экспертов, то могу сказать одно: Пепа Гвардиолу всё ещё называют "лысый шарлатан". А между тем, нет в Европе трофея, который ему не покорился. Или более доступный для нас пример - Рафаэль Уразбахтин. Его назначение в прошлом году удивило многих. А он два чемпионства подряд выиграл. И в группу Лиги чемпионов вышел. И я уверен, что Али Алиев может вывести нас на новый уровень, сделать из "Жениса" не просто крепкую команду, а одного из фаворитов чемпионата. Перед ним стоят большие задачи. Будет нелегко. Но мы справимся", - написал Кожахмет в своём Telegram-канале.

Генеральный директор клубанакануне сделал заявление о подписании контракта с Али Ханалиевичем. Он даже вспомнил о, говоря про нового тренера "Жениса".

Правда, недовольства меньше от этого не стало. Данный пост собрал много негативных реакций и комментариев. В чём функционер прав точно - так это в том, что только время покажет, кто прав, а кто нет.

В любом случае, Алиев у руля "Жениса", амбициозного, выстроенного, вставшего на ноги в КПЛ - это очень интересно. Он будет работать с командой, в которой собран ряд хорошо знакомых ему игроков, где есть полное доверие от руководства клуба.

Самое важное для команды - пройти хорошую подготовку и иметь укомплектованный состав, а затем дать хороший старт. В прошлом в тренерском пути Алиева уже случались провальные отрезки на старте чемпионата, в 2021 году он подал в отставку после шести игр у руля "Шахтёра", потерпев в них пять поражений. Но это была совсем другая команда и другой подход к делу.

Если Алиев выстрелит с "Женисом" в новом сезоне, то даст достойный ответ критикам, которые списали его со счетов после работы в сборной.

