КПЛ
Клуб КПЛ включился в борьбу за бывшего лидера "Астаны"

Усман Камара. ©ФК "Астана"

Гвинейский нападающий Усман Камара может продолжить выступления в другом клубе казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Гвинейский нападающий Усман Камара может продолжить выступления в другом клубе казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, услугами экс-форварда "Астаны" интересуется шымкентский "Ордабасы". Клуб уже вышел на представителей футболиста и изучает возможность его трансфера.

В прошлом сезоне 27-летний игрок провёл 26 матчей в чемпионате Казахстана, забив девять мячей и отдав шесть результативных передач.

Камара играл за "Астану" с 2024 года, а в декабре 2025-го подтвердил, что больше не является игроком столичного клуба. В его карьере также были грузинские команды "Динамо" (Тбилиси), "Дила", а также норвежская "Волеренга" и шведский "АФК Эскильстуна".

С 2024 года начал вызываться в сборную своей страны.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
10 февраля 19:00
10 февраля 19:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Спартак М
Спартак М
(Москва)
