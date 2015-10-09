Клуб КПЛ ведёт переговоры о контракте с экс-игроком "Болоньи"

Костанайский "Тобол" пытается договориться о продлении контракта с французским защитником Пап-Альюном Ндиайе, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Барьеры на пути к соглашению

Костанайцы ведут переговоры с агентом 27-летнего футболиста. Однако на пути к продлению есть разногласия:

"Директор "Тобола" ясно дал понять, что рассчитывает на Пап-Альюна, но последнее предложение не соответствует нашим ожиданиям. Убеждены, что он доказал свою ценность, преданно и ярко выступая за клуб, несмотря на травмы", – сказал представитель защитника Мамади Фофана.

При этом экс-игрок итальянской "Болоньи" и австрийского "Альтаха" готов остаться в Костанае. Перейдя в начале прошлого года, Ндиайе отыграл за клуб 55 матчей.

В карьере Ндиайе также были такие клубы, как турецкий "Шанлыурфаспор", украинская "Ворскла" и испанская "Лорка Депортива".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!