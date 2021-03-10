Клуб КПЛ продлил контракты с четырьмя футболистами

Футбольный клуб "Каспий" пролонгировал соглашения с четырьмя игроками. Об этом сообщает пресс-служба актаусцев.

Речь идет о Нурлыбеке Аязбаеве, Алмасе Арменове, Бекзате Кабылане и Олжасе Муканове. Стоит отметить, что Кабылан в свое время вызывался в молодежную сборную Казахстана, тогда как Муканов имеет в активе одну игру за юношескую.

Напомним, что сезон 2020 года "Каспий" завершил на десятом месте и сумел сохранить прописку в КПЛ.

Новый чемпионат Казахстана стартует 13 марта, первый тур будет разбит на два дня, 14-го числа "Каспий" сыграет с "Актобе". С полным календарем игр на 2021 год можно ознакомиться здесь.