Клуб КПЛ подписал второго новичка за день

Актауский "Каспий" официально объявил о переходе 27-летнего французского нападающего Кеба Силла, передают Vesti.kz.

Главные факты о новичке:

• Предыдущий клуб: игрок перешёл в "Каспий" из французской команды "Ним Олимпик".

• Игровые качества: форвард выделяется высокой скоростью, агрессивным стилем игры в атаке и отличной нацеленностью на ворота.

Отметим, что "Каспий" сегодня, 25 июня, представил ещё одного новичка, подробности - здесь.

Актаусцы занимают последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 8 очков после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате они проведут на своём поле с "Атырау" 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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