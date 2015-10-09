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КПЛ
Сегодня 18:46
 

Клуб КПЛ подписал второго новичка за день

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Клуб КПЛ подписал второго новичка за день ©instagram.com/k.sylla98/

Актауский "Каспий" официально объявил о переходе 27-летнего французского нападающего Кеба Силла, передают Vesti.kz.

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Актауский "Каспий" официально объявил о переходе 27-летнего французского нападающего Кеба Силла, передают Vesti.kz.

Главные факты о новичке:

• Предыдущий клуб: игрок перешёл в "Каспий" из французской команды "Ним Олимпик".

• Игровые качества: форвард выделяется высокой скоростью, агрессивным стилем игры в атаке и отличной нацеленностью на ворота.

Отметим, что "Каспий" сегодня, 25 июня, представил ещё одного новичка, подробности - здесь.

Актаусцы занимают последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 8 очков после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате они проведут на своём поле с "Атырау" 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 15, мужчины
27 июня 20:00   •   не начат
Каспий
Каспий
(Актау)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
Кто победит в основное время?
Каспий
Ничья
Атырау
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