Аутсайдер КПЛ объявил о трансфере легионера из Европы

Актауский "Каспий" объявил о переходе 21-летнего ганского футболиста Дэвида Квабены Эптона, передают Vesti.kz.
Эптон, выступающий на позиции центрального полузащитника, ранее защищал цвета эстонского клуба "Таммека Тарту", где успел адаптироваться к европейскому стилю игры.
Отметим, что "Каспий" занимает последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 8 очков в 14 матчах. Следующую игру в чемпионате актаусцы проведут на своём поле с "Атырау" 27 июня. Встреча начнётся в 20:00.
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Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда • Тур 15, мужчины
27 июня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Каспий
Ничья
Атырау
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