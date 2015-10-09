Аутсайдер КПЛ объявил о трансфере легионера из Европы

Актауский "Каспий" объявил о переходе 21-летнего ганского футболиста Дэвида Квабены Эптона, передают Vesti.kz.

Эптон, выступающий на позиции центрального полузащитника, ранее защищал цвета эстонского клуба "Таммека Тарту", где успел адаптироваться к европейскому стилю игры.

Отметим, что "Каспий" занимает последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 8 очков в 14 матчах. Следующую игру в чемпионате актаусцы проведут на своём поле с "Атырау" 27 июня. Встреча начнётся в 20:00.

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