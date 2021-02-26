Клуб КПЛ подписал контракты с восемью игроками. Среди них есть футболисты из сборной Казахстана и Франции

Футбольный клуб "Каспий" заключил соглашение с восемью игроками. Об этом сообщает пресс-служба актаусцев.

Речь идет об Амандыке Набиханове, Стефане Букораце, Марко Милошевиче, Максате Тайкенове, Тарасе Бондаренко, Аслане Дарабаеве, Руслане Мингазове, Шафике Тигрудже.

Первая четвертка играла за актауский клуб в прошлом сезоне. Бондаренко также начинал чемпионат в этой команде, но впоследствии перебрался в "Окжетпес".

Дарабаев является полузащитником сборной Казахстана. Последним его клубом был "Жетысу", за который он играл с 2019 года. Также в его карьере значатся "Иртыш", "Тобол", "Кайрат", "Шахтер", "Атырау", "Актобе".

Мингазов вторую часть предыдущего сезона провел в карагандинском "Шахтере", до этого был игроком павлодарского "Иртыша", распавшегося из-за финансовых проблем.

Тигруджа родился во Франции, где выступал за клубы второго и третьего дивизионов "Ньор" и "Лез-Эрбье". Еще играл за кипрский "Алки", "Кукеси" и азербайджанскую "Зирю".

Напомним, что в сезоне 2020 года "Каспий" занял десятое место и сумел сохранить прописку в КПЛ.