Клуб КПЛ объявил об отставке тренера

В футбольном клубе "Кайсар" из Кызылорды, проводящем в эти дни сборы в Турции, произошли изменения в тренерском штабе, передают Vesti.kz.
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По информации пресс-службы "волков", Канат Алиев, работавший в тренерском штабе, подал в отставку по семейным обстоятельствам.
Алиев является воспитанником кызылординского футбола. В разное время играл за "Кайсар", "Окжетпес", "Шахтер", "Акжайык" и "Гефест".
"Кайсар" занял восьмое место в КПЛ-2024.
Ранее стало известно, что полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен присоединился к кызылординскому клубу.
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