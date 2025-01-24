Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера

Футбольный клуб "Туран" объявил о назначении главным тренером белоруса Виталия Жуковского, передают Vesti.kz.

Свою карьеру он начинал в 2010 году в качестве главного тренера белорусской "Ислочи". В 2015-м он выиграл первую лигу с "Ислочью", впервые выведя команду в высшую лигу Беларуси.

В 2020-м он покинул ее и возглавил борисовский БАТЭ, с которым в 2021 году занял второе место и завоевал Кубок Беларуси.

Последним его клубом стал "Атырау", который возглавлял с 2022 года.

Предыдущий наставник "Турана" казахстанец Ринат Алюетов принял актауский "Каспий".

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