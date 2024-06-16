Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков прокомментировал поражение от "Тобола" в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 31-й минуте забил Игор Иванович.

"Сложно комментировать матч. Можно сказать одно – если ты не реализовываешь моменты, которые создаешь, то на победу рассчитывать невозможно. В середине первого тайма мы стали играть правильно, стало получаться держать мяч – то, что планировали. К сожалению, это получилось только после пропущенного гола. Во втором тайме контролировали игру, пытались отыграться, шли в каких-то моментах ва-банк. Поэтому, естественно, были и ответные атаки в наши ворота. К нашему сожалению, побеждает тот, кто забивает больше, и это был соперник", - приводит слова Кержакова пресс-служба "Кайрата".