В ближайшее время футбольный рынок КПЛ может стать крайне привлекательным для клубов российской премьер-лиги. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках "Ордабасы", "Астаны", "Актобе" и "Тобола", способных уехать в РПЛ.

Эльхан Астанов

В недавнем интервью Эльхан рассказал, что, помимо девяти предложений от команд КПЛ, им интересовался еще один клуб из России. Сам хавбек нацелен в ближайшее время уехать именно в РПЛ. Многопрофильный полузащитник с отличными физическими возможностями, техническим оснащением и при этом молодой - это действительно те плюсы, которые могут привлечь клубы РПЛ.

Максим Самородов

"Есть шесть российских команд, которые следят за Максимом, собирают по нему информацию. Но предметного разговора ни с кем не было, шли только ознакомительные беседы, можно сказать, он на карандаше", - об этом говорил агент нападающего "Актобе" Дмитрий Агеев.

Самородов сверкнул в прошлом сезоне, и сейчас ему надо закрепить успех в КПЛ, окончательно убедив скаутов из России. Возраст, данные, голевое чутье - все эти факторы являются плюсом. Если Максим забьет на уровне 8-10 голов в нынешнем сезоне, почти нет сомнений, что у него будет готовое предложение из РПЛ. Кстати, небольшое начало уже положено - только восстановившись после травмы, он отдал голевую передачу в игре с "Шахтером".

Игорь Сергеев

В конце прошлого года к форварду сборной Узбекистана уже был предметный интерес из России, в частности его представители контактировали с "Химками". Сделка не состоялась, Сергеев остался в "Тоболе", но желание уехать в более конкурентную лигу остается.

У игрока отличная статистика за последние годы в чемпионатах Казахстана и Узбекистана, он выходит на пик карьеры, поэтому переезд в РПЛ был бы логичным решением. Сейчас узбекистанцу важно показать себя не только в чемпионате Казахстана, но и в еврокубках за "Тобол".

Макс Эбонг

Из нынешних игроков сборной Беларуси Эбонг, вероятно, пользуется наибольшим интересом среди тех, кто еще не играет в РПЛ. Судя по всему, отъезд полузащитника "Астаны" в Россию неминуем, но пока не совсем понятно, когда именно он произойдет. У Эбонга действующий контракт, плюс есть ощущение, что ему надо провести более убедительный и стабильный сезон за "Астану", чтобы наконец получить конкретный офер из России.

Камо Оганесян

Большую часть зимнего трансферного окна латераля сборной Армении сватали в испанские, греческие и российские клубы, но в итоге он остался в Казахстане, на правах свободного агента перейдя в "Астану".

Но говорить, что Оганесян не доберется до РПЛ, преждевременно. Учитывая ситуацию с отъездом большинства легионеров, в России может возникнуть кадровый дефицит, поэтому игроки сборных Армении, Беларуси и Казахстана должны привлечь особое внимание. У Оганесяна есть все данные для выступления в РПЛ, и не исключено, что уже летом интерес к игроку будет более предметным.

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