"Астана" и "Тобол" позвонили в один день". Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021

Полузащитник молодежной сборной Казахстана и "Ордабасы" Эльхан Астанов в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал, почему его не взяли в академию "Кайрата", сколько клубов выходили на него прошедшей зимой и насколько вероятен его трансфер в один из клубов РПЛ.

Отметим, что по итогам КПЛ-2021 Астанов был признан лучшим молодым игроком сезона. Разговор с 21-летним футболистом состоялся после матча отбора ЧЕ-2023 Казахстан - Шотландия.