В Казахстане отказались от знаменитого экс-форварда "Манчестер Юнайтед"

Представители нигерийского нападающего Одиона Игало продолжают искать ему команду в текущее зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одним из тех клубов, которому были предложены услуги 36-летнего форварда, стал "Тобол", однако команда из Костаная отказалась предоставить ему шанс проявить себя.

Известно, что агенты Игало запрашивают большую сумму для продолжения карьеры в чемпионате Казахстана, которая является неподъемной для большинства клубов. Кроме "Тобола" футболиста предлагают "Актобе" и "Кайсару", подписавших звездных ветеранов – португальца Нани и нигерийца Виктора Мозеса соответственно.

С лета прошлого года игрок находится без команды, уйдя из "Аль-Вахды" (Саудовская Аравия). Всего в чемпионате этой страны он забил 74 гола за четыре года. Помимо этого он играл за итальянский "Удинезе", испанскую "Гранаду", английские "Уотфорд" и "Манчестер Юнайтед", а также китайские "Чанчунь" и "Шанхай Шеньхуа". За сборную Нигерии Игало сыграл 37 матчей и забил 16 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.

