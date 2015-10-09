В Казахстане назвали сроки возможного трансфера Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" в КПЛ

Депутат Мажилиса Самат Нуртаза не исключил, что в перспективе казахстанские клубы смогут приглашать мировых футбольных звезд самого высокого уровня. Об этом он заявил, комментируя тенденцию перехода известных ветеранов в местные команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По словам парламентария, подобный путь уже проходили многие топ-футболисты, которые после яркой карьеры в Европе продолжали выступления в других чемпионатах, в том числе на Ближнем Востоке.

"Через год может приехать еще какая-нибудь звезда. А лет через пять, возможно, и тот же Мохамед Салах", — заявил Нуртаза.

Депутат подчеркнул, что если трансферы осуществляются за счет частных инвестиций, владельцы клубов имеют полное право самостоятельно определять кадровую политику и уровень приглашенных игроков.

Он также отметил, что приезд именитых футболистов способен заметно повысить интерес к национальному чемпионату и привлечь на трибуны новую аудиторию.

"Увеличится конкуренция, люди потянутся на футбол, молодое поколение будет видеть живые примеры. Пусть не каждый матч будет ярким, но болельщиков смогут порадовать", — подчеркнул он.

Самат Нуртаза добавил, что даже звезды, находящиеся на закате карьеры, могут дать серьезный импульс развитию футбола в стране и росту его популярности.

Напомним, что в 2026 году казахстанский футбол уже пережил сразу несколько громких трансферов: чемпион Европы и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани продолжил карьеру в "Актобе", а победитель английской премьер-лиги (АПЛ) в составе "Челси" Виктор Мозес пополнил ряды кызылординского "Кайсара".

Столичный клуб КПЛ на 90-й минуте вырвал победу у чемпиона из Европы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!