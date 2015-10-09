Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 09:15
 

В Казахстане назвали сроки возможного трансфера Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" в КПЛ

В Казахстане назвали сроки возможного трансфера Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" в КПЛ

Депутат Мажилиса Самат Нуртаза не исключил, что в перспективе казахстанские клубы смогут приглашать мировых футбольных звезд самого высокого уровня. Об этом он заявил, комментируя тенденцию перехода известных ветеранов в местные команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Депутат Мажилиса Самат Нуртаза не исключил, что в перспективе казахстанские клубы смогут приглашать мировых футбольных звезд самого высокого уровня. Об этом он заявил, комментируя тенденцию перехода известных ветеранов в местные команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По словам парламентария, подобный путь уже проходили многие топ-футболисты, которые после яркой карьеры в Европе продолжали выступления в других чемпионатах, в том числе на Ближнем Востоке.

"Через год может приехать еще какая-нибудь звезда. А лет через пять, возможно, и тот же Мохамед Салах", — заявил Нуртаза.

Депутат подчеркнул, что если трансферы осуществляются за счет частных инвестиций, владельцы клубов имеют полное право самостоятельно определять кадровую политику и уровень приглашенных игроков.

Он также отметил, что приезд именитых футболистов способен заметно повысить интерес к национальному чемпионату и привлечь на трибуны новую аудиторию.

"Увеличится конкуренция, люди потянутся на футбол, молодое поколение будет видеть живые примеры. Пусть не каждый матч будет ярким, но болельщиков смогут порадовать", — подчеркнул он.

Самат Нуртаза добавил, что даже звезды, находящиеся на закате карьеры, могут дать серьезный импульс развитию футбола в стране и росту его популярности.

Напомним, что в 2026 году казахстанский футбол уже пережил сразу несколько громких трансферов: чемпион Европы и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани продолжил карьеру в "Актобе", а победитель английской премьер-лиги (АПЛ) в составе "Челси" Виктор Мозес пополнил ряды кызылординского "Кайсара".

Столичный клуб КПЛ на 90-й минуте вырвал победу у чемпиона из Европы

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Живи спортом!