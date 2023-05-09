Казахский Жуниньо? Видео всех голов Тагыбергена прямыми ударами со штрафного

Капитан "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген проводит выдающийся сезон. В 12 матчах за клуб и национальную команду во всех турнирах он отметился восемью голами и пятью ассистами. Четыре гола он забил прямыми ударами со штрафного.
Корреспондент Vesti.kz не поленился и собрал в одном материале видео всех голов 32-летнего полузащитника, которые он забивал таким образом. Предлагаем просто посмотреть и насладиться.
Всего на счету хавбека восемь голов со штрафных ударов, причем первую половину из них он забил до сезона-2023, а вторую - уже в ходе текущей кампании. У Асхата всегда был мощный дальний удар, но со штрафных он начал отличаться лишь с 2019-го, когда ему уже было 28 лет.
"Кайсар" 5:1 "Тобол" (КПЛ-2019)
"Тобол" 2:0 "Акжайык" (КПЛ-2021)
"Тобол" 3:0 "Туран" (КПЛ-2022)
"Тараз" 0:2 "Тобол" (КПЛ-2022)
"Ордабасы" 3:1 "Каспий" (КПЛ-2023)
"Ордабасы" 4:1 "Тобол" (КПЛ-2023)
"Мактаарал" 1:4 "Ордабасы" (Кубок Казахстана-2023)
"Ордабасы" 4:0 "Кайсар" (КПЛ-2023)
Большую часть своих голов со штрафных Тагыберген уже забил за "Ордабасы" (4). Еще трижды он радовал такими шедеврами болельщиков "Тобола", а один раз отличался в футболке родного "Кайсара". Любопытно, что он также не прочь забивать таким образом в ворота бывших клубов - дважды от его ударов страдали в "Тоболе", а совсем недавно такой выстрел заставил огорчиться и фанатов "Кайсара".
Отметим, что среди футболистов, выступающих в КПЛ-2023, лишь трое забивали со штрафных чаще Тагыбергена. Это Игорь Стасевич из "Атырау" (13), Марин Томасов из "Астаны" (10) и Юрий Бушман из "Кызыл-Жара" (10). Но среди казахстанцев Тагыбергену равных точно нет.