Казахский Жуниньо? Видео всех голов Тагыбергена прямыми ударами со штрафного

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
9 мая 11:10 Комментарии 1
©ФК "Ордабасы"

Капитан "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген проводит выдающийся сезон. В 12 матчах за клуб и национальную команду во всех турнирах он отметился восемью голами и пятью ассистами. Четыре гола он забил прямыми ударами со штрафного.

Корреспондент Vesti.kz не поленился и собрал в одном материале видео всех голов 32-летнего полузащитника, которые он забивал таким образом. Предлагаем просто посмотреть и насладиться.

Всего на счету хавбека восемь голов со штрафных ударов, причем первую половину из них он забил до сезона-2023, а вторую - уже в ходе текущей кампании. У Асхата всегда был мощный дальний удар, но со штрафных он начал отличаться лишь с 2019-го, когда ему уже было 28 лет.

"Кайсар" 5:1 "Тобол" (КПЛ-2019)

"Тобол" 2:0 "Акжайык" (КПЛ-2021)

"Тобол" 3:0 "Туран" (КПЛ-2022)

"Тараз" 0:2 "Тобол" (КПЛ-2022)

"Ордабасы" 3:1 "Каспий" (КПЛ-2023)

"Ордабасы" 4:1 "Тобол" (КПЛ-2023)

"Мактаарал" 1:4 "Ордабасы" (Кубок Казахстана-2023)

"Ордабасы" 4:0 "Кайсар" (КПЛ-2023)

Большую часть своих голов со штрафных Тагыберген уже забил за "Ордабасы" (4). Еще трижды он радовал такими шедеврами болельщиков "Тобола", а один раз отличался в футболке родного "Кайсара". Любопытно, что он также не прочь забивать таким образом в ворота бывших клубов - дважды от его ударов страдали в "Тоболе", а совсем недавно такой выстрел заставил огорчиться и фанатов "Кайсара".

Отметим, что среди футболистов, выступающих в КПЛ-2023, лишь трое забивали со штрафных чаще Тагыбергена. Это Игорь Стасевич из "Атырау" (13), Марин Томасов из "Астаны" (10) и Юрий Бушман из "Кызыл-Жара" (10). Но среди казахстанцев Тагыбергену равных точно нет.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Ордабасы ФК КПЛ Кубок РК по футболу Кайсар ФК Тобол ФК Казахстан Акжайык ФК Туран ФК Тараз ФК Каспий Мактаарал ФК Атырау ФК Астана ФК Кызыл-Жар СК
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