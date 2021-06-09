"Кайрат" заслужил чемпионство и его ждет светлое будущее - Шпилевский после ухода обратился к болельщикам

33-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский, ушедший в разгар сезона из "Кайрата" в клуб второй Бундеслиги, обратился к болельщикам алматинской команды, передают Vesti.kz. Он отметил, что "желто-черных" ждет светлое будущее.

"Я бы хотел поблагодарить в первую очередь нашего президента Кайрата Советаевича за то, что дал возможность поработать в таком великом клубе. Этот клуб известен не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Я буду отзываться о клубе только самыми теплыми словами. Я провел здесь фантастическое время и у меня останутся самые лучшие воспоминания. Я оставил здесь частичку себя, а мы с ребятами написали историю, завоевав долгожданное чемпионство. Клуб это заслужил, и, чтобы не говорили, "Кайрат" на правильном пути. "Желто-черных" ждет светлое будущее.

Я благодарен всем болельщикам, кто искренне за нас переживает и кто лично писал мне слова поддержки. Болейте за родную команду, поддерживайте ребят. Я уверен, что мы еще увидимся на футбольных полях. Желаю всем кайратовцам здоровья и идти только вперед! Огромнейший рахмет всем! Алга, "Кайрат"!" - цитирует Шпилевского сайт алматинского клуба.

Напомним, "Кайрат" объявил об уходе Шпилевского два дня назад. Он стал главным тренером клуба второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге", который выплатит алматинцам за это компенсацию.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!