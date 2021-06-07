Клуб второй Бундеслиги назначил Шпилевского главным тренером

Немецкий ФК "Эрцгебирге", выступающий во второй немецкой Бундеслиге, на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером экс-наставника "Кайрата" Алексея Шпилевского, сообщают Vesti.kz.

В качестве нового наставника 33-летний белорусский специалист был представлен на сайте клуба. Контракт действует до конца июня 2024 года и распространяется на первую и вторую Бундеслиги.

"Несмотря на свой молодой возраст, Алексей уже имеет большой опыт и работал на различных должностях в различных молодежных футбольных центрах. Затем он поехал в Беларусь и, наконец, в Казахстан, где тренировал там лучшие команды в качестве главного тренера. После активных дискуссий мы смогли определить, что он полностью разделяет наши ценности. Также мы договорились о порядке стратегического развития нашей профессиональной команды. Теперь он возвращается в Германию, и я рад, что нам удалось привлечь его в наш клуб, чтобы он справился со стоящими перед нами сложными задачами", - прокомментировал президент ФК "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт.

Шпилевский будет представлен общественности во вторник, 15 июня, на пресс-конференции.

Напомним, что ранее "Кайрат" объявил, что получит за него компенсацию, назначив исполняющим обязанности главного тренера казахстанского специалиста Кирилла Кекера, который ранее возглавлял команду "Кайрат-Жастар".

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