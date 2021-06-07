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Выиграл титул, ссорился с лидерами, доверял молодежи. Как прошли 2,5 года Шпилевского в "Кайрате"

Он уходит в немецкий клуб.

Выиграл титул, ссорился с лидерами, доверял молодежи. Как прошли 2,5 года Шпилевского в "Кайрате"
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Пока информация об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера "Кайрата" не получила официального подтверждения, но сомнений в том, что алматинской командой будет руководить новый специалист, почти нет. Корреспондент Vesti.kz финализировал впечатления от работы белорусского тренера в Казахстане и пришел к выводу, что этот период был достаточно ярким и неординарным для нашего футбола. 

Не боялся доверять молодежи 

На протяжении всего периода в "Кайрате" Шпилевский перманентно внедрял новых молодых игроков, это было связано как с общим курсом клуба, так и с философией самого тренера. Среди удачных примеров - Рамазан Оразов и Артур Шушеначев, оба в итоге дошли до сборной Казахстана. Также именно при белорусском специалисте в основной обойме появились Андрей Ульшин, Данил Устименко, Данияр Усенов, Александр Широбоков и Адам Адахаджиев. 

Старался привить узнаваемый и агрессивный стиль 

Тот самый геген-прессинг, вертикализация игры, высокие фланги обороны, крайне активные форварды - все это отличало "Кайрат" при Шпилевском от остальных команд в чемпионате. Да, "Кайрат" порой страдал из-за такой манеры в обороне, был не слишком эффективен в позиционных атаках, но принципы игры команды были действительно уникальными для Казахстана. Возможно, один из лучших примеров такой игры - матч с "Ордабасы" в этом сезоне, когда алматинцам в меньшинстве удалось разбить соперника потрясающей агрессией и движением. Шпилевскому в силу возраста и опыта не хватило тактической гибкости, он проявил себя как догматик, но вера в свои идеи, особенно когда они современные и атакующие, - это ценное качество. 

Эпатировал в СМИ и раздражал коллег 

Шпилевский бросал вызовы соперникам не только на поле, но и в медиа. "Никто и никогда не видел такой футбол", "Это не конкуренты слабые, а "Кайрат" безумно сильный", - подобные фразы заставляли рефлексировать всех нейтральных болельщиков и соперников клуба. Фразы на грани дерзости дополняли образ Шпилевского, но внутри футбольной общественности это вызывало еще больше раздражения. У молодого тренера случались открытые конфликты прямо во время матчей с Нурболом Жумаскалиевым и Варданом Минасяном, не публично другие тренеры и футбольные деятели также были не в восторге от поведения Шпилевского. 

Не всегда ладил с опытными игроками 

Сложные, а порой очень напряженные отношения с лидерами раздевалки у Шпилевского начались еще в брестском "Динамо", там он быстро убрал игроков, которые его не приняли. В "Кайрате" он отработал сезон с Исламбеком Куатом и Бауыржаном Исламханом, а потом они ушли. Да, эти игроки нейтрально и спокойно высказывались о Шпилевском, но факт в том, что оба не остались в команде, а Куат, будучи свободным агентом, позже не вернулся в клуб. Корейский полузащитник Хан Чжон Ву в дальнейшем подтвердил, что у Алексея Николаевича были конфликты с лидерами "Кайрата". 

Опять же недавняя история с Вагнером из того же списка. Шпилевскому по-прежнему трудно с опытными, авторитетными игроками и это зависит не только от его игровой концепции, но и от выстраивания отношений.

Выиграл чемпионство и вошел в историю 

Несмотря на все обстоятельства, на определенный кризис "Астаны" (и это только их проблемы), на локацию и прочие доводы, Шпилевский принес долгожданный титул "Кайрату" - это никто у него не отнимет. 

Шпилевский, возможно, самый противоречивый тренер в современной истории "Кайрата", и символично, что его профиль идеально описал руководитель клуба Кайрат Боранбаев: "В его работе есть жирные плюсы и минусы".

Но он самый молодой тренер-победитель в истории чемпионата Казахстана, он никогда не играл в оборонительный футбол в КПЛ, предоставлял шансы игрокам академии и был верен своим тренерским принципам.

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Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей Боранбаев Кайрат КПЛ-2021 Германия

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